Κατεβάζουν «ρολά» την Τρίτη 16/12 οι δήμοι της χώρας

Σε συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων σε όλη τη χώρα προχωρά την ερχόμενη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), κλιμακώνοντας το μέτωπο διεκδικήσεων απέναντι στην κυβέρνηση, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων στη χρηματοδότηση και στη λειτουργία των δήμων. Μάλιστα, την ίδια ημέρα, αιρετοί και εργαζόμενοι σε δήμους από διάφορες περιοχές της χώρας αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα.

Στόχος της ΚΕΔΕ είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού 2026. Οι βασικές διεκδικήσεις της ΚΕΔE επικεντρώνονται στην επαρκή χρηματοδότηση των δήμων για λειτουργία και αρμοδιότητες, σε εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας των δήμων, ενίσχυση των ΟΤΑ με αναγκαίο προσωπικό, νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις τοπικές υποδομές, ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης μικρών, ορεινών και νησιωτικών δήμων κ.ά.

Επίσης, η ΚΕΔΕ διεκδικεί ισότιμη συμμετοχή στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, αναβάθμιση σχολικών μονάδων, εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων, πράσινη διαχείριση απορριμμάτων, ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κράτους, αντιμετώπιση της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, καθώς και του δημογραφικού, νέα εθνική ενεργειακή πολιτική, αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, τουριστική ανάπτυξη και ενίσχυση σε ζητήματα ψηφιακής μετάβασης και καινοτομίας.

Σε οικονομική ασφυξία οι ΟΤΑ

Στο μεταξύ, στην προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη16 Δεκεμβρίου 2025 αποφάσισε και η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ – ΟΤΑ, με κυρίαρχο αίτημα «την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕ-ΟΤΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει την κοινωνία «απροστάτευτη απέναντι σε ανεξέλεγκτα καρτέλ ενέργειας, τροφίμων και καυσίμων», ενώ, παράλληλα, μισθοί και αποδοχές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί δραματικά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δήμοι υποφέρουν από χρόνια υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και περικοπές πόρων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι πολλοί δήμοι αδυνατούν ακόμη και να καλύψουν τη μισθοδοσία, ενώ κρίσιμες υπηρεσίες, όπως της καθαριότητας, του πρασίνου, των κοινωνικών δομών και των τεχνικών υπηρεσιών λειτουργούν «στα όρια του λουκέτου».

«Οι δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Πολλοί εξ αυτών αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και τη μισθοδοσία των εργαζομένων τους. Κρίσιμοι τομείς, όπως αυτοί της καθαριότητας, του πρασίνου, οι κοινωνικές δομές και οι τεχνικές υπηρεσίες λειτουργούν στα όριά τους. Ο δανεισμός, στον οποίο καταφεύγουν κάποιοι δήμοι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει λύση», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση.

Η κατάσταση, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οδηγεί τους δήμους σε δανεισμό, σε αυξήσεις δημοτικών τελών που επιβαρύνουν τους πολίτες και σε σταδιακή διάλυση της δημοτικής λειτουργίας. «Οι πολίτες πληρώνουν υπέρογκες αυξήσεις δημοτικών τελών που ξεπερνούν κάθε λογική μόνο και μόνο για να καλυφθούν τα κενά που αφήνει η κρατική εγκατάλειψη. Το αντίκρισμα της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών είναι δυσανάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), οι Κοινωνικές Δομές, η Καθαριότητα κ.λπ. υποβαθμίζονται για χάρη των ιδιωτών και εργολάβων», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά, μεταξύ άλλων, αξιοπρεπείς μισθούς και μισθολογικές αυξήσεις, όπως μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους επαρκή δημόσια χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες, κατάργηση του νόμου που θεωρείται υπεύθυνος για την «ομηρία» χιλιάδων συμβασιούχων και μονιμοποίηση προσωπικού κ.ά.

Τέλος, στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία καλεί «όλους τους εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνδικαλιστικά όργανα, φοιτητές, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες» να συμμετάσχουν στον αγώνα τους.