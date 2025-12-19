Εκδήλωση στα Κρέστενα για την καινοτομία και τις προοπτικές στο ελαιόλαδο

Τεράστιες δυνατότητες γύρω από την παραγωγή και την αξιοποίηση του ελαιολάδου, με υπερσύγχρονες μεθόδους και πρακτικές, αναδείχθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων. Η διοργάνωση έγινε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Φορείς, νέοι αγρότες, παραγωγοί, επιστήμονες και κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν από ειδικούς για τις τελευταίες εξελίξεις στην «έξυπνη» γεωργία και την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας, που κατακτά πλέον τη διεθνή αγορά.

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε η αντιδήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Αθανασία Κουσκουρή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το ελαιόλαδο να ανακηρυχθεί στην πράξη εθνικό προϊόν. Τοποθέτηση έκανε και ο Αναστάσιος Καρνάρος, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Ηλείας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Χρ. Βασιλόπουλος, επεσήμανε πως «οι νέες τεχνολογίες καθιστούν τη γεωργία και την κτηνοτροφία πιο αποτελεσματικές, ασφαλείς και οικολογικές», τονίζοντας, παράλληλα, ότι η ελιά αποτελεί πολιτισμό και ταυτότητα, ενώ μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο brand, που θα ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η ομιλία του επίκουρου καθηγητή Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Προκόπιου Μαγιάτη, ο οποίος ανέφερε ότι στόχος των επόμενων χρόνων είναι το ελαιόλαδο να αποτελέσει premium προϊόν για την παγκόσμια ελίτ, με υψηλή αξία και συμβολή στην υγεία.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στα ψηφιακά εργαλεία, το γλοιοσπόριο, τον δάκο και τις νέες τεχνολογίες.

Μετά τις τοποθετήσεις και τις ομιλίες ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ παραγωγών και γεωπόνων. Τον συντονισμό είχε ο Δημ. Βασιλόπουλος, ενώ παρευρέθηκαν, επίσης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Δήμητρα Ζαφειροπούλου, η προϊσταμένη της υπηρεσίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μαργαρίτα Καλαφατάκη, οι αντιδήμαρχοι Μιλτ. Γεωργακόπουλος, Ιωαν. Δάγκαρης, Δημ. Μικέλης, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι ΔΚ, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή.