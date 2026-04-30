Αύξηση πωλήσεων για τον όμιλο Syngenta το α΄ τρίμηνο του 2026

Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών (EBITDA) και βελτίωση περιθωρίων κατέγραψε ο Όμιλος Syngenta στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τη σταδιακή στροφή του σε χαρτοφυλάκιο υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην καινοτομία, τα βιολογικά προϊόντα και τις λύσεις γεωπονίας που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, οι παγκόσμιες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 6,4 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες υποχώρησαν κατά 4%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση και 1% σε σταθερές ισοτιμίες. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 21,9%, από 21,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025, εξέλιξη που η Syngenta αποδίδει στην εστίαση σε δραστηριότητες υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, στη συγκράτηση του κόστους και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η ανάπτυξη σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εμπορικών αναταράξεων, με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες να εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων. Ισχυρή ήταν η εμπορική δυναμική στην Κίνα, τόσο στην φυτοπροστασία όσο και στους σπόρους, ενώ οι νέες εισαγωγές προϊόντων ενίσχυσαν το χαρτοφυλάκιο καινοτομίας του Ομίλου, μεταξύ άλλων σε τεχνολογίες νέας γενιάς για καλαμπόκι και σόγια. Παράλληλα, τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκίνησαν το 2025, κλιμακώνονται σε τομείς όπως η ανάπτυξη προϊόντων, η γεωργία ακριβείας και οι εμπορικές λειτουργίες.

Στη Syngenta Crop Protection (Φυτοπροστασία), οι πωλήσεις έφθασαν τα 3,5 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 3% σε ετήσια βάση, αν και μειωμένες κατά 3% σε σταθερές ισοτιμίες. Η Ευρώπη κατέγραψε άνοδο 18% στις πωλήσεις, ευνοημένη από τις καλές καλλιεργητικές συνθήκες και την επίδοση των βιολογικών προϊόντων. Η Κίνα διατήρησε τη δυναμική της με αύξηση 20%, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν στη Βραζιλία και στη Λατινική Αμερική, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τιμολογιακών πιέσεων και υψηλών αποθεμάτων σε επιλεγμένες αγορές. Η εταιρεία ανακοίνωσε περίπου 350 εγκρίσεις προϊόντων το πρώτο τρίμηνο, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για δύο νέα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στη Σαγκάη και στο Jealott’s Hill του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στον τομέα των σπόρων, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 7% και κατά 1% σε σταθερές ισοτιμίες. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στη Λατινική Αμερική, με άνοδο 60%, και στη Βραζιλία, με αύξηση 26%, ενώ θετική πορεία εμφάνισαν επίσης η Ευρώπη, η Κίνα και η περιοχή Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Στην Ευρώπη, η Syngenta λάνσαρε το υβριδικό σιτάρι X-Terra στη Γαλλία, με προγραμματισμένες εισαγωγές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία τα επόμενα χρόνια.

Η Syngenta Group China κατέγραψε πωλήσεις 1,5 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 1%, ενώ η υποκείμενη ανάπτυξη, εξαιρουμένης της εξόδου από την εμπορία σιτηρών, έφθασε το 11%. Η ADAMA εμφάνισε πωλήσεις 1 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 4%, σε μια αγορά που παραμένει δύσκολη για τους προμηθευτές δραστικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι η Syngenta Group μετέφερε την κυριότητα της Sinofert στη Sinochem Holdings στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη δραστηριότητα να μην ενοποιείται από τον Ιανουάριο του 2026. Τα συγκριτικά στοιχεία παρουσιάζονται σε προσαρμοσμένη βάση.

Παράλληλα, ο Όμιλος δημοσίευσε την έκθεση ESG (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) για το 2025 και ανακοίνωσε ότι, από το 2026, η στρατηγική βιωσιμότητας ενοποιείται κάτω από τον στόχο «Υψηλότερες αποδόσεις, χαμηλότερος αντίκτυπος».