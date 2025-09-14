Οι μειώσεις στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος

Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, οι παρεμβάσεις για το 2026 στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

α) Τη σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών (-2% ανά κλίμακα), συνταξιούχων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

β) Τον μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

γ) Την κατάργηση σταδιακά του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

δ) Τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

ε) Τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για τις κατοικίες και σημαντικές μειώσεις των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα, καθώς και προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών για τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και τις νέες μητέρες.

«Αυτές οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος

Η φορολογική κλίμακα μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, αλλάζει για τα εισοδήματα του 2026 ως εξής:

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

✱ Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%.

✱ Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%.

✱ Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%.

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ, που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

✱ 18% για φορολογούμενους με ένα εξαρτώμενο τέκνο.

✱ 16% για φορολογούμενους με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

✱ 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ, που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

✱ 24% για φορολογούμενους με ένα εξαρτώμενο τέκνο.

✱ 22% για φορολογούμενους με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

✱ 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

✱ 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

✱ 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

6. Για τους νέους έως 25 ετών, oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7. Για τους νέους από 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους, καθώς ο φόρος παρακρατείται, β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027.

Συνολικά, ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται, με βάση τα εισοδήματά τους, σε φόρο εισοδήματος. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,5 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου δόθηκε στους δημοσιογράφους πίνακας με τη νέα φορολογική κλίμακα.

Κατώτατος μισθός

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα, ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανερχόταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών και άλλων. Επιπλέον, ο βασικός μισθός των δημόσιων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.