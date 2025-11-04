Αγωνία των εργαζομένων για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση παρενέβη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από την λειτουργία του Οργανισμού, τις έρευνες των Αρχών και την δημόσια συζήτηση για τον ρόλο των υπαλλήλων.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό έχει περάσει προς την κοινή γνώμη η εντύπωση πως οι έλεγχοι γίνονται μόνο από διωκτικές υπηρεσίες, ενώ –όπως σημειώνουν– στην πραγματικότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί χιλιάδες διοικητικούς, επιτόπιους, γεωχωρικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους κάθε χρόνο και ζητά επιστροφές όταν εντοπίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι οι τωρινές δικαστικές και εισαγγελικές έρευνες πατούν πάνω σε δεδομένα και αποτελέσματα ελέγχων που έχουν ήδη διενεργήσει οι υπηρεσίες του Οργανισμού. «Οι Αρχές αξιοποιούν το έργο μας για την προστασία των Ευρωπαϊκών Ταμείων», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το Σωματείο επαναφέρει και το πάγιο –διαχρονικό– ζήτημα της υποστελέχωσης, τονίζοντας ότι το πρόβλημα έχει επισημανθεί επίσημα τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τους Φορείς Πιστοποίησης, και έχει αποτυπωθεί σε επίσημες εκθέσεις. «Όσοι μιλούν για το συμφέρον του αγροτικού κόσμου οφείλουν να σεβαστούν τα στοιχεία», σημειώνεται.

Αιχμές για όσους «κώφευαν» στο παρελθόν.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πολιτικές επιλογές και παραλείψεις που οδήγησαν σε αποδυνάμωση του Οργανισμού. «Όταν προειδοποιούσαμε, δεν ακούγαμε απαντήσεις. Σήμερα οι ίδιοι μιλούν για “άρρωστο σύστημα”», αναφέρει το Σωματείο.

Αγωνία για την ένταξη στην ΑΑΔΕ από 1/1/2026

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι ενόψει της προγραμματισμένης υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση για το πλαίσιο της μετάβασης και χωρίς διασφάλιση για τις οργανικές θέσεις και τα εργασιακά δικαιώματά τους.

«Ζητούμε διαφάνεια, ενημέρωση και σεβασμό στους ανθρώπους που κρατούν τον Οργανισμό λειτουργικό», τονίζουν.

