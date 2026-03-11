Στο Σαρόγλειο Μέγαρο στην Αθήνα, στις 18 & 19 Μαρτίου το 8ο διεθνές AgriBusiness Forum

Το 8ο διεθνές AgriBusiness Forum με θέμα «Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον», θα διεξαχθεί στο Σαρόγλειο Μέγαρο, στην Αθήνα, στις 18-19/3/2026 με στόχο να αναδείξει τις γεωπολιτικές, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, και τις επιπτώσεις τους στα αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σε 6 συνεδρίες ολομέλειας, 50 διακεκριμένα στελέχη από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, διπλωματικό, και τον πρωτογενή τομέα θα εμβαθύνουν στην παραγωγικότητα, στην ανθεκτικότητα και στην επισιτιστική ασφάλεια σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026

Το γεωπολιτικό περιβάλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων

09:30-10:30 Εγγραφές

10:30-11:00 Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί

κ. Γιάννης Μπαλακάκης, Chair AgriBusiness Forum

κ. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ CSR HELLAS

Δρ. Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11:00-11:30 Μηνύματα από το πεδίο – Η επίδραση του AgriBusiness Forum

κ. Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Δρ. Αγγελική Καυγά, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

11:30-12:00 Fireside chat: Επισιτιστική ασφάλεια σε περιόδους αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων

Δρ. Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης, Ομ. Καθηγητής Γεωγραφίας & Γεωπολιτικής, Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne Paris-1

Δρ. Μάριος Ευθυμιόπουλος, Director, Strategy International | Professor, International Security & Strategy Vytautas Magnus University, Kaunas Lithuania

12:00-12:15 Διάλειμμα

12:15-14:00 Chapter-1: Γεωπολιτική & τρόφιμα, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος

Εδώ διασταυρώνονται οι γεωπολιτικές δυναμικές με τα αγροδιατροφικά συστήματα στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Από τους ενεργειακούς διαδρόμους και τις θαλάσσιες οδούς, την Πράσινη Συμφωνία, και τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, αξιολογείται η ενδυνάμωση της συνεργασίας για την διαφοροποίηση του εμπορίου, της περιφερειακής σταθερότητας, και του ρόλου που μπορούν να έχουν οι κρατικοί δρώντες στην βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και στην αγροδιπλωματία της περιοχής.

Πρέσβειρα Carmen-Ileana Mihălcescu, Πρέσβειρα της Ρουμανίας στην Ελλάδα

Πρέσβειρα Luela Hajdaraga, Πρέσβειρα της Αλβανίας στην Ελλάδα, Κύπρο, Αρμενία & Τυνησία

κ. Nabil Gangi, Dpt. Regional Representative for Europe & Central Asia, FAO United Nations

κ. Ανδρέας Α. Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης Kύπρου

Δρ. Bengü Özge Şerifoğlu, Expert on Climate Change Risks & Adaptation, European Environment Agency

Συντονιστές:

κ. Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Δρ. Μάριος Ευθυμιόπουλος, Director, Strategy International | Professor, International Security & Strategy Vytautas Magnus University, Kaunas Lithuania

14:00-14:15 Διάλειμμα

14:15-16:00 Chapter2-: Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια

Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων επηρεάζεται όλο και περισσότερο από γεωπολιτικές αναταραχές, όπως πόλεμοι, εμπορικές εντάσεις, μετανάστευση και τάσεις διακράτησης εθνικών πόρων. Με τον κίνδυνο να απειλείται η πρόσβαση, το κόστος, και η διαθεσιμότητα των τροφίμων, η συνεδρία διερευνά στρατηγικές για την οικοδόμηση επισιτιστικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας μέσω της διαφοροποίησης, της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Δρ. Στέφανος Φωτίου, Διευθυντής SDGs Office FAO | Διευθυντής ΟΗΕ για τα Συστήματα Τροφίμων

Πρέσβειρα Laurence AUER, Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα

Πρέσβης Arif Mammadov, Πρέσβης του Αζερμπαιτζάν στην Ελλάδα

Πρέσβης Timur Sultangozhin, Πρέσβης του Καζακστάν στην Ελλάδα

Πρέσβης Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, Πρέσβης της Ινδονησίας στην Ελλάδα

Πρέσβειρα Alison Duncan, Πρέσβειρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Ρουμανία & Βουλγαρία

Συντονιστές:

κ. Γιάννης Μπαλακάκης, Chair AgriBusiness Forum

Δρ. Μάριος Ευθυμιόπουλος, Director, Strategy International | Professor, International Security & Strategy Vytautas Magnus University, Kaunas Lithuania

16:00-16:15 Διάλειμμα

16:15-18:00 Chapter-3: Τεχνητή Νοημοσύνη, Χρήση δεδομένων, Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, αυτή η συνεδρία επικεντρώνεται στο πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και η ευφυής γεωργία ενισχύουν την παραγωγικότητα, την ιχνηλασιμότητα και τη βιωσιμότητα εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Διερευνά επίσης την ψηφιακή κυριαρχία, την κυβερνοασφάλεια στην αλυσίδα αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων και πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη και τον μετριασμό των γεωπολιτικών και περιβαλλοντικών κραδασμών.

Δρ. Dan G. Blumberg, Vice-President for Regional & Industrial Development, Ben-Gurion University

Δρ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθυντής, Eυρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου

κ. Παντελής Ζ. Λάππας, AI Solutions Architect, Netcompany

Δρ. Νικόλαος Θωμαΐδης, Καθηγητής & Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Κωνσταντίνος Δεμέστιχας, Επ. Καθηγητής, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, CEO, Smart Agro Hub

Συντονιστές:

κ. Πάνος Οπλοποιός, Δημοσιογράφος, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

κ. Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Unit & CFS Lead, BAYER Crop Science Division

18:00-18:30 Σύνοψη & συμπεράσματα

Δρ. Αγγελική Καυγά, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Καθηγητής & Αντιπρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026

Προς ένα ανθεκτικό & βιώσιμο Αγροδιατροφικό Μέλλον

09:30-10:30 Εγγραφές

10:30-11:00 Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί

κ. Ιωάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων • Εκπροσωπών τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

κ. Γιάννης Μπαλακάκης, Chair AgriBusiness Forum

Δρ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Αντιπρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών • TerraMatrix 2025

11:00-12:30 Chapter 4: F2F Αλυσίδες αξίας, Υπεύθυνη Παραγωγή – Υπεύθυνη Κατανάλωση

Αυτή η ενότητα διασυνδέει τα αγροδιατροφικά συστήματα με τη βιομηχανία, τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, και τους τελικούς χρήστες. Εστιάζει στην αλληλεπίδραση τροφίμων, πολιτισμού, υγιεινής διατροφής και την απειλή της παχυσαρκίας, στη συμβολαιακή γεωργία, τα εργασιακά πρότυπα και τις υπεύθυνες προμήθειες, στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, στη διαχείριση των αποβλήτων και την συμπεριφορά των καταναλωτών.

Δρ. Στέφανος Φωτίου, Διευθυντής SDGs Office FAO | Διευθυντής ΟΗΕ για τα Συστήματα Τροφίμων

κ. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ CSR HELLAS

Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός, Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ | Kαθηγήτρια Σχολής Δημόσιας Υγείας YALE

Πρέσβειρα Nahida Rahman Shumona, Πρέσβειρα του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα

κ. Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

κ. Κωνσταντίνος Αβράμης, Eκπρόσωπος Ένωσης Supermarkets Ελλάδος

Συντονιστές:

κ. Αλέξανδρος Αθανασούλας, CEO Stirixis Group, Πρόεδρος SBC Ελλάδος

Δρ. Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

12.30-12.45 Διάλειμμα

12:45-14:15 Chapter-5: Κλιματική Κρίση, Ενεργειακή Μετάβαση, Παραγωγή Τροφίμων

H κλιματική κρίση θέτει τον αγροδιατροφικό τομέα μπροστά στην διπλή πρόκληση της απαλλαγής από τον άνθρακα και της αναπροσαρμογής. Εδώ συζητούνται οι δεσμοί μεταξύ της παραγωγής τροφίμων, της υγείας του εδάφους, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κλιματικά ουδέτερης γεωργίας. Σκοπός, η μείωση των τρωτών σημείων και η επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, από την ενεργειακή μετάβαση, την κυκλική βιοοικονομία και των περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και τεχνολογιών.

κ. Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Δρ. Oded Sagee, Ιδρυτής & Διευθύνων, PlantExt & BreedIT

Δρ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος & Κλίματος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Γεώργιος Ζαλίδης, Ομ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο | Scientific Director i-BEC

Δρ. Δημήτριος Δρίσης, Senior Advisor Europe, OATH BIOME

Δρ. Θεοδώρα Κουλούρα, COO, Dekagro Group of Companies

Συντονιστές:

κ. Γιάννης Μπαλακάκης, Chair AgriBusiness Forum

κ. Σωτήρης Πολύζος, Γενικός Διευθυντής, TRT News

14:15-14:45 Διάλειμμα

14:45-16:00 Chapter-6: Το στέμμα της «Τριπλής Έλικας» – Χρηματοοικονομικά μέσα

Η χρηματοδότηση και οι στρατηγικές συνέργειες αποτελούν βασικά οχήματα στην προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα. Η συνεδρία ερευνά τις “Πράσινες¨ χρηματοδοτήσεις, την συνεργασία παραγωγών-επιχειρήσεων-ακαδημαϊκής κοινότητας, την εμπορευματοποίηση της έρευνας στον πρωτογενή τομέα, τα εργαλεία μείωσης των κινδύνων στην παραγωγή, την ενδυνάμωση των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και τα εργαλεία κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή.

κ. Cobi Bitton, Πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ισραήλ-Ελλάδος

Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Καθηγητής & Αντιπρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

κ. Χρήστος Γιαννακάκης, Αντιπρόεδρος, Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

κ. Θανάσης Δεδούσης, Director, Agri Food Center of Excellence, Piraeus

Δρ. Αριστείδης Σάμιτας, Καθηγητής & Αντιπρύτανης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Συντονιστές:

Δρ. Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Διευθυντής, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

κ. Γιούλα Ζαχιώτη, Δημοσιογράφος, Huffpost Greece

16:00-17:15 Σύνοψη & συμπεράσματα

κ. Γιάννης Μπαλακάκης, Chair AgriBusiness Forum

Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Καθηγητής & Αντιπρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

16:15-16:45 Τελετή Υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας

