«Καλλιέργεια φασολιού και κλιματική αλλαγή στην Πρέσπα»: Ενημερωτική συνάντηση και συζήτηση με τους αγρότες της περιοχής

Δελτίο ΤύπουΤα τελευταία χρόνια οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την αγροτική παραγωγή στην Πρέσπα. Η καλλιέργεια φασολιού, στην οποία βασίζεται κατά βάση η οικονομία της περιοχής, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μεταβολές αυτές.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Γεωπονίας) σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και τον Δήμο Πρεσπών οργανώνει ενημερωτική συνάντηση/συζήτηση με τίτλο «Καλλιέργεια φασολιού & κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Πρέσπας» στις 26 Μαρτίου, στις 18:30, στον Λαιμό Πρεσπών (Δημαρχείο, αίθουσα «Λάζαρος Ναλπαντίδης»).

Στη συνάντηση θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων:

Πώς επιδρούν οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων 5 ετών στις καλλιέργειες φασολιού

Τι προβλέπεται για το μέλλον βάσει των μετεωρολογικών δεδομένων

Ποιες εναλλακτικές καλλιέργειες θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα στο φασόλι

Πώς μπορεί να προσαρμοστεί η γεωργική παραγωγή στις νέες συνθήκες

Την εισαγωγική παρουσίαση θα κάνει ο Δρ Φωκίωνας Παπαθανασίου, Καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι εισηγήσεις των καλεσμένων ειδικών θα είναι περιεκτικές και σύντομες, με στόχο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε εκπροσώπους φορέων και παραγωγούς για ερωτήσεις, τοποθετήσεις και συζήτηση.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε παραγωγούς, κατοίκους της περιοχής και σε όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην Πρέσπα.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο site της διαδικτυακής κοινότητας για την Πρέσπα:

https://engage.poliprespa.gr/project/enimerotiki-synantisi-klimatiki-allagi-kalliergeies-stin-prespa/