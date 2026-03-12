Αιγίλοπας, ΣΙΤΩ και Greenpeace: Κλείνουμε την πόρτα στις ΝΓΤ, τα «νέα μεταλλαγμένα»

Οι οργανώσεις Αιγίλοπας, ΣΙΤΩ και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace απηύθυναν χθες ανοιχτή επιστολή στους/στις Έλληνες/Ελληνίδες ευρωβουλευτές/τριες, με θέμα την πρόθεση ψήφου τους για την επικείμενη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον Κανονισμό Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών (ΝΓΤ).

Όπως τονίζεται στην επιστολή, «το συγκεκριμένο ζήτημα είναι κρίσιμο διότι αυτός ο κανονισμός μπορεί να επιτρέψει σε πατενταρισμένους νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΝΓΤ1) να εισαχθούν στην Ευρώπη και στη χώρα μας με ελλιπή αξιολόγηση κινδύνου, χωρίς σήμανση και χωρίς κανόνες ιχνηλασιμότητας». Σημειώνεται, επίσης, ότι «η απελευθέρωση αυτών των οργανισμών μπορεί να επιμολύνει τα συμβατικά και βιολογικά προϊόντα, αφού στη φύση δεν υπάρχουν σύνορα. Επιπλέον, θα προκαλέσει αύξηση των τιμών των τροφίμων και νομικούς και οικονομικούς κινδύνους για τον αγροδιατροφικό τομέα μιας και τυχόν κόστη για αναλύσεις επιμόλυνσης και πιστοποιητικά ιχνηλασιμότητας θα μετακυληθούν στον καταναλωτή».

Οι οργανώσεις αναφέρουν ότι «μιλάμε για φρούτα, λαχανικά και σιτηρά καθημερινής κατανάλωσης όπως μαρούλια, πατάτες, ντομάτες, ρύζι, σιτάρι και πολλά άλλα, για τα οποία διεκδικούμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας να φέρουν σήμανση όταν πρόκειται για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα το συντριπτικό ποσοστό του 98% των καταναλωτών ενδιαφέρεται για την ασφάλεια του φαγητού τους, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το φθινόπωρο του 2025, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες από πού και πώς παράχθηκε το φαγητό τους».

«Οι οργανώσεις, εκπροσωπώντας χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται άμεσα και αναζητούν την ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, της γεωργίας και των καταναλωτών από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ζητάμε να ενημερωθούμε για την επίσημη πρόθεση ψήφου των Ευρωβουλευτών/τριων για τη συγκεκριμένη πρόταση μέχρι τις 20 Μαρτίου. Τους καλούμε να την καταψηφίσουν, ώστε να προστατεύσουν τους αγρότες και τους σποροπαραγωγούς από τις πατέντες ΓΤΟ καθώς και το δικαίωμα των καταναλωτών στην επιλογή. Ταυτόχρονα, αιτούμαστε συνάντηση με τους Ευρωβουλευτές και Ευρωβουλεύτριες προκειμένου να τους εκθέσουμε αναλυτικότερα τις ανησυχίες για το θέμα και να συζητήσουμε τις προοπτικές της επερχόμενης ψηφοφορίας», δήλωσε η Μαρίζα Κουρτικάκη από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, εκφράζοντας τις ανησυχίες επιστημόνων, πολιτών, και φορέων για τη χαλάρΑιγίλοπας, ωση της νομοθεσίας για τα νέα μεταλλαγμένα, και με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου να ακολουθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε σχετική έκκληση συλλογής υπογραφών που μπορείτε να δείτε εδώ: https://act.gp/4sAyZ6R