Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τις στατιστικές για αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Το Συμβούλιο συμφώνησε την Πέμπτη 12/3, σε εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με κανονισμό που θα θεσπίζει ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις στατιστικές της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Το νέο πλαίσιο θα εκσυγχρονίσει τη συλλογή και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας έτσι τη χρήση αξιόπιστων και έγκαιρων δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), καθώς και για την υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων και της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.

Μαρία Παναγιώτου, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο μελλοντικός κανονισμός θα αντικαταστήσει πέντε υφιστάμενους κανονισμούς που σήμερα διέπουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα, τις εκφορτώσεις, τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ και την παραγωγή υδατοκαλλιεργειών, δημιουργώντας ένα ενιαίο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο. Με την ενοποίηση αυτών των κανονισμών, το νέο πλαίσιο αναμένεται να βελτιώσει τη συνοχή και την αποδοτικότητα στη συλλογή και την υποβολή δεδομένων σε όλη την ΕΕ.

Το επικαιροποιημένο πλαίσιο επιδιώκει επίσης την καλύτερη αξιοποίηση σύγχρονων πηγών δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών δεδομένων, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και μητρώων. Παράλληλα, στοχεύει να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα ποιότητας, συγκρισιμότητας και αξιοπιστίας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Στην εντολή διαπραγμάτευσης που συμφωνήθηκε σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ διευκρίνισαν διάφορα στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, του πεδίου συλλογής δεδομένων και της ισορροπίας μεταξύ της παροχής πρόσθετων στατιστικών πληροφοριών και της ανάγκης περιορισμού του διοικητικού φόρτου για τις εθνικές αρχές και τους οικονομικούς φορείς.