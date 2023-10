Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας – Next Stage: Νέο Bootcamp για καινοτόμες ιδέες στην αγροτική παραγωγή και την ενέργεια

Το Next Stage προσκαλεί για 3η χρονιά νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν το βλέμμα στραμμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, να δηλώσουν συμμετοχή στο Next Stage Sustainability Bootcamp 2023 που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 12 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Φέτος το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ιδέες αρχικού σταδίου από startups και ερευνητές γύρω από τους άξονες της αγροδιατροφής και της ενέργειας.

Πρόκειται για ένα δωρεάν πρόγραμμα υποστήριξης που στόχο έχει να ενδυναμώσει νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στον αγροδιατροφικό και ενεργειακό τομέα, προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω και να απαντήσουν στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Το στοίχημα για την οικοδόμηση της επόμενης μέρας του πλανήτη, είναι ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμο και ανθεκτικό, όπου απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες.

Εάν θέλετε να συνεισφέρετε σε αυτήν την προσπάθεια και δουλεύετε σε μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, τότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να πάρετε μέρος στο bootcamp, μέχρι 27 Οκτωβρίου στο nextstage.gr. Κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου bootcamp οι επιλεγμένες ομάδες θα λάβουν εκπαίδευση και εξειδικευμένη καθοδήγηση από επίλεκτους μέντορες στον τομέα της βιωσιμότητας. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία δικτύωσης με επιχειρηματίες, φορείς και στελέχη οργανισμών που στηρίζουν έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναζητούν συνεργασίες. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε θεσμικούς επενδυτές και επιχειρηματικούς αγγέλους, διεκδικώντας βραβεία συνολικής αξίας άνω των 5.000€ και συνεχιζόμενη υποστήριξη και μετά την ολοκλήρωση του Bootcamp.

Το Next Stage είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (https://www.thessinnozone.gr) σε συνεργασία με το Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus (https://www.freiheit.org/greece) και υλοποιείται από την Ideas Forward (https://ideasforward.com). Στόχος του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση ενός ή περισσότερων εκ των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία προκειμένου να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος για συνέργειες και συνεργασίες, που θα οδηγήσουν σε ένα πιο συμπεριληπτικό, καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο nextstage.gr μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα nextstage.gr, στο Facebook (https://www.facebook.com/nextstage.gr) και στο LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/next-stage-gr) αλλά και στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της ΑΖΚ