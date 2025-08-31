Δ. Πτωχός: «Εργαλείο εξωστρέφειας το Φεστιβάλ Λακωνικών Προϊόντων»

Ισχυρό μήνυμα εξωστρέφειας και συνεργασίας έστειλε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Λακωνικών Προϊόντων στη Μονεμβασιά (σ.σ. πραγματοποιήθηκε αρχές Αυγούστου), ενός θεσμού που, όπως είπε, στοχεύει να εξελιχθεί σε πυλώνα προβολής, γαστρονομικής ταυτότητας και επιχειρηματικής ευκαιρίας για τη Λακωνία.

Ο κ. Πτωχός ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο του φεστιβάλ ως εργαλείου εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση του ενιαίου brand Πελοπόννησος, με όχημα την ποιότητα, την τοπικότητα και την καινοτομία.

Αναφέρθηκε σε έργα που εξελίσσονται ή σχεδιάζονται στη Λακωνία –αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, έργα αφαλάτωσης, παρεμβάσεις στον πολιτισμό και την ανάδειξη ιστορικών τοπίων–, τονίζοντας ότι σκοπός δεν είναι απλώς η εκτέλεση των έργων, αλλά η δημιουργία υποδομών που εξυπηρετούν τον άνθρωπο, την παραγωγή και το βιώσιμο μέλλον.

«Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο το έργο καθαυτό, αλλά τι αφήνει πίσω του: Περισσότερη καλλιεργήσιμη γη, έναν αγρότη με δυνατότητα να παράγει, νέους που θα μείνουν και θα δημιουργήσουν. Η καινοτομία δεν είναι μόνο τεχνολογία – είναι και τρόπος συνεργασίας, είναι νέοι δρόμοι για να φτάσουν τα προϊόντα μας στον καταναλωτή. Η εξωστρέφεια είναι πράξη ευθύνης», σημείωσε.

Μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι βρίσκεται υπό σχεδιασμό νέα πρόσκληση για ακόμα μεγαλύτερη στήριξη.