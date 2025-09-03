Πελοπόννησος: «Πράσινο φως» για σημαντικά έργα υποδομών, ύψους 3 εκατ. ευρώ

Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, την προστασία από πλημμύρες και την αναβάθμιση βασικών υποδομών, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου, εγκρίνοντας σειρά σημαντικών έργων και χρηματοδοτήσεων, που αφορούν όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία, την αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Η συνεδρίαση κατέληξε στην ανάδειξη οριστικών αναδόχων για σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, αλλά και στην έγκριση χρηματοδοτήσεων που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της Πελοποννήσου.

«Οι παρεμβάσεις αυτές καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες της καθημερινότητας, ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών και βελτιώνουν τις υποδομές σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου», τόνισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Στα έργα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

«Καθαρισμός ρεμάτων-χειμάρρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών υποδομών στους δήμους Κορίνθου και Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ (ΠΕ Κορινθίας).

«Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, Β’ φάση», προϋπολογισμού 850.000 ευρώ (ΠΕ Μεσσηνίας).

«Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βλαβών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων και επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (ΠΕ Αρκαδίας).

«Κατασκευή τοίχου ποδός στην Επ. Οδό Άστρος – Λεωνίδιο στη θέση Παραλιμνίου της Τ.Κ. Τυρού», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (ΠΕ Αρκαδίας).

«Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικής Οδού Τρίπολης – Σπάρτης», προϋπολογισμού 620.000 ευρώ (ΠΕ Αρκαδίας).

«Καθαρισμός και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ευρώτα και παρακείμενων χειμάρρων», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (ΠΕ Λακωνίας).

Το αρδευτικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου Μπόρσας Κουτσοποδίου θα καλύψει 2.700 καλλιεργήσιμα στρέμματα

Επιπλέον, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 850.000 ευρώ από το ΠΠΑ Πελοποννήσου για την πράξη «Αρδευτικό Δίκτυο Αγίου Γεωργίου Μπόρσας Κουτσοποδίου» της ΠΕ Αργολίδας. Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης έκτασης 2.700 στρεμμάτων, με κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου μήκους 2.795 μέτρων.

Κατά μήκος του αγωγού θα εγκατασταθούν υδροληψίες, διασφαλίζοντας την ορθολογική διανομή νερού στους παραγωγούς. Πρόκειται για έργο ισχυρής εμβέλειας, που θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα άρδευσης της περιοχής, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να επενδύει σε κρίσιμες υποδομές, που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και ενισχύουν την αγροτική παραγωγή. Η υλοποίηση του αρδευτικού δικτύου στον Άγιο Γεώργιο Μπόρσας Κουτσοποδίου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, με έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.