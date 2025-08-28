Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα – Νέα αιτήματα αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές στη Χίο

Σειρά νέων αιτημάτων κατέθεσε η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα προς τα αρμόδια Υπουργεία, σε συνέχεια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη Χίο το καλοκαίρι του 2025.

Τα νέα έγγραφα, που ακολουθούν προηγούμενες παρεμβάσεις με αριθμούς πρωτοκόλλου 78408-27/06/2025 και 88574-17/07/2025 προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εστιάζουν στην ανάγκη άμεσων και στοχευμένων μέτρων στήριξης για τους πληγέντες.

Συγκεκριμένα, τα αιτήματα αφορούν:

Ειδική μέριμνα στη μοριοδότηση όλων των αγροτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στη Χίο στο πλαίσιο της ΣΣΚΑΠ 2023-2027, ώστε να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές ζημιές από τις πυρκαγιές. Οικονομική ενίσχυση για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του νησιού. Στήριξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου, καθώς αναμένεται σημαντική απώλεια εισοδήματος από την καταστροφή μεγάλου μέρους των ελαιώνων.

Η Αντιπεριφέρεια υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά είναι κρίσιμα για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στο νησί, αλλά και για την ανακούφιση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες των φετινών πυρκαγιών.