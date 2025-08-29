Υποψήφιος κορυφαίος αυθεντικός νησιωτικός προορισμός η Θάσος

Η λειτουργία του σταθμού συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής προστασίας και της βελτίωσης της δημόσιας υγείας.

Τη διάκριση «Greece’s Leading Authentic Island Destination» διεκδικεί η Θάσος, ανάμεσα σε κορυφαία ελληνικά νησιά με αυθεντική τουριστική ταυτότητα, όπως η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Νάξος, η Σκόπελος, η Άνδρος, η Σάμος και η Κάρπαθος. ενισχύοντας τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητά της στο εθνικό τουριστικό τοπίο. Η Θάσος έθεσε την υποψηφιότητά της ως Κορυφαίος Αυθεντικός Νησιωτικός Προορισμός στην Ελλάδα προσβλέποντας σε διάκριση στα World Travel Awards 2025, έναν καταξιωμένο διεθνή θεσμό, ο οποίος αναδεικνύει την αριστεία στο τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σύσκεψη στο νησί του Βόρειου Αιγαίου, στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜ-Θ, Παναγιώτης Αρχοντής, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ιωάννης Μαρκιανός, και η αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού, Λαμπρινή Φωκά.

«Η Θάσος ξεχωρίζει για τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Πράσινη, ήσυχη και προσιτή, προσφέρει τοπία σπάνιας φυσικής ομορφιάς και παραλίες με λεπτή άμμο και πεντακάθαρα νερά. Το νησί διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική του κληρονομιά μέσα από αρχαιολογικούς χώρους, πέτρινα χωριά και έθιμα που ενσωματώνονται αρμονικά στη σύγχρονη ζωή», αναφέρει σχετική σχετική ανακοίνωση του δήμου. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θάσου, κ. Κυριακίδης, δήλωσε σχετικά: «Κανένας στόχος δεν χαρίζεται. Όλοι κερδίζονται. Με ομαδική και συστηματική δουλειά. Όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας για τον τόπο μας πραγματικότητα. Με διάθεση προσφοράς, οικοδομούμε σήμερα τη Θάσο του αύριο. Μια Θάσο καλύτερη για όλους».

Η δημοτική αρχή καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Θάσου, ως Greece’s Leading Authentic Island Destination 2025, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.worldtravelawards.com/award-greeces-leading-authentic-island-destination-2025.