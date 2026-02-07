Κομισιόν: Κοντά στον μέσο όρο επανέρχεται η παγκόσμια ελαιοπαραγωγή

Με τις νέες εκτιμήσεις να προβλέπουν ποσότητα περίπου 3,43 εκατ. τόνων, η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου επανέρχεται κοντά στον μέσο όρο την περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν.

Σε αυτή την παραγωγή η ΕΕ αναμένεται να συμβάλει με σχεδόν 2,05 εκατ. τόνους (μόλις -3% από την προηγούμενη χρονιά) και οι υπόλοιπες χώρες με 1,38 εκατ. (-5% από πέρυσι). Από τις κύριες χώρες παραγωγής της ΕΕ, η Ισπανία προβλέπεται να παράξει 1,37 εκατ. τόνους (-3% από πέρυσι), η Ιταλία θα ανακάμψει κατά 25% από πέρυσι, με 310.000 τόνους, η Ελλάδα θα υποχωρήσει κατά 20% από πέρυσι, με 200.000 τόνους και η Πορτογαλία θα παράξει 150.000 τόνους (-15%). Ως προς τα μη ευρωπαϊκά κράτη, στους 450.000 τόνους (+32%) αναμένεται να ανέλθει η παραγωγή της Τυνησίας, ενώ η Τουρκία με 290.000 τόνους αναμένει μείωση κατά 42% από την περσινή χρονιά. Με τα νεότερα δεδομένα, χαμηλότερα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας, στους 411.000 τόνους, αναμένεται να κινηθούν τα αποθέματα στο τέλος της περιόδου, έχοντας ήδη πάρει χαμηλή σκυτάλη με μόλις 372.000 τόνους από την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Γεωργίας της Κομισιόν, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν φέτος στους 190.000 τόνους, το ίδιο και οι εξαγωγές στους 780.000 τόνους, με την κατανάλωση να αναμένει υποχώρηση στους, σχεδόν ,1,42 εκατ. τόνους. Ήδη το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου οι εισαγωγές από τρίτες χώρες κατέγραψαν άνοδο κατά 27,8% από πέρυσι, με εκείνες από την Τυνησία να είναι υψηλότερες κατά 79,2%. Υψηλότερες κατά 29,5% ήταν και οι εξαγωγές της ΕΕ την ίδια περίοδο, με άνοδο στους περισσότερους προορισμούς.

Στο επίπεδο προηγούμενων ετών επανήλθαν οι τιμές σε Ελλάδα και Ισπανία

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτές σε γενικές γραμμές τον Ιανουάριο φαίνεται πως σταθεροποιήθηκαν για το εξαιρετικά παρθένο, με τις Ισπανία και Ελλάδα να κινούνται στα επίπεδα προηγούμενων ετών και την Ιταλία κοντά στο μέσο όρο, ενώ στις άλλες κατηγορίες διαμορφώθηκαν σε επίπεδα, αισθητά, κάτω του μέσου όρου. Ενδεικτικά, ένα κιλό εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου τον Ιανουάριο στην Ελλάδα ανέρχονταν στα 4,35 ευρώ (-9,6% από τον πενταετή μέσο όρο και -6,1% από πέρυσι), στην Ισπανία στα 4,39 ευρώ (-11,4% και -1,8% αντίστοιχα) και στην Ιταλία στα 6,82 ευρώ (+0,2% και -27,7% αντίστοιχα).

Αισθητή, όμως, ήταν η υποχώρηση και στο ράφι, με τις τιμές καταναλωτή να μειώνονται κατά 22,5% τον Δεκέμβριο του 2025 κατά μέσο όρο στην ΕΕ, ενώ στη χώρα ο πληθωρισμός για το προϊόν είχε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, άνω του 30%.

Με μικρότερο πλεόνασμα το επιτραπέζιο προϊόν το πρώτο τρίμηνο

Σε ότι αφορά τις επιτραπέζιες ελιές, η παγκόσμια παραγωγή 2025/2026 προβλέπεται κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας (-2%) στους σχεδόν 2,99 εκατ. τόνους, με την ΕΕ να προβλέπει 856.000 τόνους, με μικρές διακυμάνσεις από τις προηγούμενες χρονιές. Σε αυτή την παραγωγή η Ισπανία προβλέπεται να συνεισφέρει με 499.000 τόνους (-6% από πέρυσι) και η Ελλάδα με 243.000 τόνους (+2%).

Σε ότι αφορά το εμπόριο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου για το προϊόν φαίνεται πως περιορίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου, μετά την ιδιαίτερα θετική εικόνα που κατέγραψε το 2024/2025 (με εισαγωγές 153.000 τόνους και εξαγωγές 421.000). Το διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου, οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανήλθαν στους 41.000 τόνους και οι εξαγωγές στους 113.000. Τέλος σε ό,τι αφορά τις τιμές πώλησης νωπού προϊόντος της τρέχουσας περιόδου, αυτές για τις ελληνικές ποικιλίες σταθμίζονταν στα περίπου 160,73 ευρώ/100 κιλά (27,9% από πέρυσι) και στα 113,57 ευρώ (-21,1%) για τις ισπανικές.