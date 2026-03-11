Άνοδος έως και 5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου

Σημαντική άνοδο καταγράφουν εκ νέου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά από μια σύντομη ανάπαυλα μίας μόλις συνεδρίασης, με τις αγορές να παραμένουν εξαιρετικά νευρικές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Στη σημερινή συνεδρίαση οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας κέρδη έως και 5%. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουν περίπου τις μισές από τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης ημέρας, οι οποίες είχαν ξεπεράσει το 11% – τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Μάρτιο του 2022.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε αρχικά με πτωτικές τάσεις, ωστόσο το κλίμα άλλαξε γρήγορα. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν τα νέα περιστατικά επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, ο οποίος προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα ενδέχεται να είναι η πιο έντονη από πλευράς επιθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι τιμές είχαν εκτιναχθεί κατά περίπου 20%, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη αναταραχή στην αγορά ενέργειας.

Αυτή την ώρα, το Brent κινείται εκ νέου πάνω από τα 91–92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4% έως 5%, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση, τα κέρδη του ξεπερνούν το 16%.

Σχέδια για τη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία

Μικρή ανάσα στις αγορές έδωσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εξετάζει το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Η ποσότητα που εξετάζεται φέρεται να είναι μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη που είχε διατεθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το ζήτημα συζητήθηκε σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, ενώ σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας τα στρατηγικά αποθέματα των 32 κρατών-μελών φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 124 ημέρες απώλειας προμηθειών από τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, οι υπουργοί Ενέργειας της G7 δήλωσαν ότι στηρίζουν την εφαρμογή δραστικών μέτρων για τη σταθεροποίηση της αγοράς, μεταξύ των οποίων και η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον και στη μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ για την παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές αξιολογούν διαρκώς τις εξελίξεις στο πεδίο της σύγκρουσης και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να εντείνεται, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

