Καθ’ οδόν προς τον ευρωπαϊκό στόχο του 25% η Ιταλία, σημειώνοντας ιστορικά ρεκόρ για τη βιολογική γεωργία

Πρωτοφανή διαρθρωτική εδραίωση της βιολογικής γεωργίας στην Ιταλία, μετά τα ιστορικά επίπεδα που κατέγραψε το 2024, διαπιστώνει το Ινστιτούτο ISMEA, καθώς η χώρα ενισχύει τη θέση της ως ευρωπαϊκός ηγέτης στη βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Η συνολική πιστοποιημένη βιολογική γεωργική γη ξεπέρασε τα 25,65 εκατομμύρια στρέμματα, αυξημένη κατά 2,4% σε ετήσια βάση, ενώ σε βάθος δεκαετίας η αύξηση φτάνει το 68%, δηλαδή περίπου 10 εκατ. στρέμματα, αναφέρει η έκθεση Bio in Numbers 2025 του ISMEA, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας (MASAF) και το CIHEAM Bari.

Η βιολογική γεωργία αντιπροσωπεύει πλέον το 20,2% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της χώρας, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό στόχο του 25% έως το 2030. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά τις επιδόσεις της Ισπανίας (12,3%), της Γερμανίας (11,5%) και της Γαλλίας (9,9%). Ο ιταλικός νότος συγκεντρώνει το 58% των βιολογικών εκτάσεων. Όσον αφορά τη διάρθρωση των καλλιεργειών, οι αροτραίες καλλιέργειες καλύπτουν το 40% της βιολογικής γης, τα μόνιμα βοσκοτόπια το 31%, ενώ οι μόνιμες καλλιέργειες το 22,7%. Στην κτηνοτροφία, αυξήθηκαν οι πληθυσμοί βιολογικών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, ενώ η βιολογική πτηνοτροφία έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (+97%). Ο αριθμός των βιολογικών φορέων, παράλληλα, ανήλθε σε 97.160 (+2,9).

Άνοδο, όμως, κατέγραψε και η εγχώρια αγορά βιολογικών προϊόντων φτάνοντας τα 3,96 δισ. ευρώ (+2,9%), με αύξηση όγκου 4,3%. Ο τομέας, μάλιστα, υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο 2023–2027, με τη δράση SRA29 να διαθέτει άνω των 2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο των βιολογικών στην ιταλική αγροδιατροφική οικονομία.