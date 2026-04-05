Ανθισμένη Πέλλα: Από το άσπρο και ροζ πέπλο της άνοιξης στις παραγωγικές δυνάμεις ενός τόπου που εξάγει σε όλο τον κόσμο

Κάθε άνοιξη, από τις αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου, η Πέλλα μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό καμβά γεμάτο χρώματα και αρώματα. Οι κερασιές, οι ροδακινιές, οι βερικοκιές και οι υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες ντύνουν την περιοχή με ένα ροζ και λευκό πέπλο που απλώνεται από τους λόφους της Έδεσσας μέχρι τις εύφορες κοιλάδες της Αλμωπίας.

«Όπου γυρίσεις το μάτι σου βλέπεις ανθισμένη Πέλλα», λέει χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Δάνης Τζαμτζής, περιγράφοντας μια εικόνα που δεν είναι απλώς όμορφη, αλλά αποτελεί ταυτότητα της περιοχής.

Αυτή η φυσική ομορφιά αποτέλεσε και το κίνητρο για τις δράσεις που διοργανώνει η ΠΕ Πέλλας τα τελευταία χρόνια, συνδέοντας την ανθοφορία με τον θεματικό τουρισμό, τη γαστρονομία και την προβολή της τοπικής παραγωγής. Φέτος, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δύο σημαντικές στάσεις.

Το Σάββατο 4 Απριλίου, στον Λόγγο της Έδεσσας, με θέα τους καταρράκτες, τοπική κουζίνα και πολιτιστικά δρώμενα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εκλεκτά εδέσματα, γλυκά και αλμυρά, εμπνευσμένα από τον «κόκκινο χρυσό» της Πέλλας.

Στις 19 Απριλίου, στη λίμνη Άγρα–Νησίου–Βρυττών, έναν μοναδικό υγροβιότοπο Natura 2000, όπου οι κύκνοι φωλιάζουν στις όχθες και το τοπίο μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Η δεύτερη δράση είναι αφιερωμένη στη φύση και την ευεξία, με πεζοπορία ανάμεσα στις ανθισμένες κερασιές της περιοχής, δίπλα στη «Λίμνη των Κύκνων» και στο μαγευτικό φυσικό περιβάλλον όπου φιλοξενούνται και αναπαράγονται οι κύκνοι, καθώς και σπάνια μεταναστευτικά είδη πουλιών.

Οι δράσεις που οργανώνονται γύρω από την ανθοφορία —περιηγήσεις, γαστρονομικές εμπειρίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ποδηλασία και συμμετοχικές δραστηριότητες— δεν στοχεύουν απλώς στην προβολή της περιοχής. «Στοχεύουν στη δημιουργία μιας σχέσης. Μιας σχέσης ανάμεσα στον επισκέπτη και τον τόπο, ανάμεσα στη φύση και την τοπική κοινωνία, ανάμεσα στο παρελθόν της καλλιέργειας και στο μέλλον του θεματικού τουρισμού», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Τζαμτζής.

Φέτος, η παρουσία του αναπληρωτή πρέσβη της Ιαπωνίας —χώρας του hanami— δίνει μια διεθνή διάσταση σε έναν θεσμό που φιλοδοξεί να καθιερωθεί.

«Πρέπει να μιλάμε για ανθισμένη Πέλλα», λέει ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή διαθέτει μια μοναδική πυκνότητα ανθισμένων καλλιεργειών που εντυπωσιάζει ακόμη και τον Ιάπωνα επίσημο καλεσμένο.

Η ανθοφορία ως καθρέφτης μιας παραγωγικής δύναμης

Πίσω, όμως, από την ομορφιά της ανθισμένης Πέλλας κρύβεται μια τεράστια παραγωγική δύναμη. Δεν είναι απλώς ένας όμορφος τόπος, αλλά —όπως λέει ο κ. Τζαμτζής— ένας από τους σημαντικότερους αγροτικούς πυλώνες της χώρας, καθώς εκεί παράγεται πάνω από το 73% της πανελλαδικής παραγωγής κερασιού, το 52% της παραγωγής συμπύρηνου ροδάκινου, το 38% των επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών και το 37% της παραγωγής βερίκοκου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ποσοστά που καθιστούν την Πέλλα τη μεγαλύτερη παραγωγό περιοχή ροδάκινου στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη.

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες —ροδάκινα, κεράσια, βερίκοκα, δαμάσκηνα, ρόδια, μήλα και αχλάδια— αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, ενώ συμπληρώνονται από καλλιέργειες όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, σταφύλια και σιτηρά.

«Οι δενδρώδεις καλλιέργειες ενισχύονται σημαντικά και από την καλλιέργεια της ελιάς, η οποία μπαίνει δυναμικά στην παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής».

Εξαγωγές σε όλο τον κόσμο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, η παραγωγή δεν μένει στην Ελλάδα. Αντίθετα, ταξιδεύει παντού.

• 492 τόνοι κατεψυγμένου κερασιού στην Ελβετία

• 798 τόνοι στη Σερβία

• 1.200 τόνοι κερασιού σε διάλυμα συντήρησης στο εξωτερικό

• 2.689 τόνοι κομπόστας ροδάκινου στη Γουατεμάλα

• 3.500 τόνοι στην Κολομβία

• 2.500 τόνοι στον Ισημερινό

• 14.000 τόνοι στις ΗΠΑ

Εξαγωγές πραγματοποιούνται σε χώρες όπως η Αγγλία, η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Βοσνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μεξικό, ο Μαυρίκιος και πολλές ακόμη αγορές. Πίσω από αυτά τα νούμερα βρίσκονται μεγάλες βιομηχανίες μεταποίησης και κατεψυγμένων προϊόντων, συνεταιρισμοί και εξαγωγείς που έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο εξωστρέφειας με παγκόσμια εμβέλεια.

«Φεύγουν προϊόντα που φτάνουν σε όλο τον πλανήτη», καταλήγει ο κ. Τζαμτζής, τονίζοντας ότι αυτό φέρνει συνάλλαγμα, θέσεις εργασίας και σταθερότητα στην τοπική οικονομία.