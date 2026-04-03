Διπλός εορτασμός του Κιλελέρ από Πολιτεία – Επιτροπή Μπλόκων

Σε δύο δόσεις, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, τιμήθηκε και φέτος η επέτειος του Κιλελέρ, στο χώρο του μνημείου στην ομώνυμη κοινότητα.

Η αρχή έγινε το Σάββατο από την Περιφέρεια και τον Δήμο Κιλελέρ, όπου συμμετείχαν και μίλησαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων και των συνεταιρισμών.

Στην ανάγκη ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων για το νερό, ώστε οι αγρότες να παραμείνουν στους τόπους τους, και στη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του αγροτικού κόσμου, που βρίσκεται αντιμέτωπος για μία ακόμη φορά με μια πολύπλευρη κρίση, εστίασαν οι ομιλητές της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου στον επίσημο εορτασμό της αγροτικής εξέγερσης των Θεσσαλών κολίγων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου στο μνημείο του Θεσσαλού αγρότη στο Κιλελέρ.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Χ. Κέλλας, δήλωσε πως το Κιλελέρ είναι σύμβολο των αγώνων του πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο ένα ιστορικό μνημείο. Παρουσίασε αναλυτικά όλα τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι αυτός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. «Η κλιματική και ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου έχει συνέπειες, και εμείς ως κυβέρνηση θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα με όλες μας τις δυνάμεις και θα φροντίσουμε για την επισιτιστική ασφάλεια με όλα τα αναγκαία μέτρα στήριξης για αγρότες και κτηνοτρόφους», πρόσθεσε.

Την πρόθεσή του να τεθεί επικεφαλής της διεκδίκησης για το σύγχρονο πρόγραμμα επιβίωσης της Θεσσαλίας, ζητώντας συστράτευση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή ερημοποίησης του κάμπου —που αποτελεί τη νέα μορφή «σκλαβιάς» των παραγωγών—, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως ανέφερε, «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη για συσπείρωση και ομογενοποίηση των διεκδικήσεών μας. Όλοι οι φορείς της Θεσσαλίας —Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια και Αγροτικοί Σύλλογοι— οφείλουμε να μιλήσουμε με μία φωνή. Το υδατικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι κοινό και η λύση του απαιτεί κεντρικό, εθνικό σχεδιασμό. Ως Περιφέρεια διεκδικούμε μια Θεσσαλία ανθεκτική, κοινωνικά συνεκτική και ικανή να θρέψει τις επόμενες γενιές με ασφάλεια».

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (ως εκπρόσωπος της Βουλής), ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης και η εκπρόσωπος της «Ελληνικής Λύσης», Χριστίνα Κοντογιάννη.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας τίμησαν την 116η επέτειο του Κιλελέρ, παρουσία τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων.

Με τη συμμετοχή τους, έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα δεχθούν να πληρώσουν οι ίδιοι τα σπασμένα της πολιτικής της εμπλοκής στον πόλεμο, διεκδικώντας άμεσα μέτρα για το κόστος παραγωγής, που έχει εκτοξευθεί λόγω των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και άλλων αναγκαίων εισροών.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Φώτη Παπανικολάου εκ μέρους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί του Λάμπρου Τσέκα εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων και εκπροσώπων των Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, Χαλκηδόνας και Γρεβενών, καθώς και του Ορέστη Παπαδόγιαννη, μαθητή από τη Φθιώτιδα και γιο αγρότη.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος ανέφερε ότι «ο αγώνας που δίνουμε για να μείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας είναι κοινός με τους εργαζόμενους και τον υπόλοιπο λαό. Το βιώσαμε φέτος στα μπλόκα μας, με τη μεγάλη λαϊκή συμπαράσταση που πήραμε, καταφέρνοντας να έχουμε στο πλάι μας όλο τον λαό ως ασπίδα στις διεκδικήσεις μας και να στριμώξουμε την κυβέρνηση».