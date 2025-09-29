ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Απαγόρευση σφαγών αμνοεριφίων σε Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο

29/09/2025
Ολοένα και περισσότερα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων εμφανίζονται στα κοπάδια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παρά τα μέτρα αναχαίτισης της ζωονόσου, η επιζωοτία συνεχίζει να πλήττει το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.

Το αποτέλεσμα είναι οι συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων, οι οποίες σήμερα Δευτέρα 29-09-2025, έχουν ανέλθει σε:

  • 52.500 στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης,
  • 31.700 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,
  • 29.800 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και
  • 12.500 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Τούτων δοθέντων, και με στόχο τη μη μετακίνηση κτηνοτρόφων, μεσιτών και των οχημάτων τους, στο πλαίσιο της μεταφοράς ζώντων ζώων προς σφαγή για κατανάλωση, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιτρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αποφάσισε την απαγόρευση των σφαγών αμνοεριφίων στα σφαγεία των περιοχών όπου συνεχίζονται τα κρούσματα, δηλαδή της Ξάνθης, της Ροδόπης και του βορείου Έβρου.

