Απαγόρευση σφαγών αμνοεριφίων σε Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο

Ολοένα και περισσότερα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων εμφανίζονται στα κοπάδια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παρά τα μέτρα αναχαίτισης της ζωονόσου, η επιζωοτία συνεχίζει να πλήττει το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.

Το αποτέλεσμα είναι οι συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων, οι οποίες σήμερα Δευτέρα 29-09-2025, έχουν ανέλθει σε:

52.500 στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης,

31.700 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,

29.800 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και

12.500 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Τούτων δοθέντων, και με στόχο τη μη μετακίνηση κτηνοτρόφων, μεσιτών και των οχημάτων τους, στο πλαίσιο της μεταφοράς ζώντων ζώων προς σφαγή για κατανάλωση, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιτρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αποφάσισε την απαγόρευση των σφαγών αμνοεριφίων στα σφαγεία των περιοχών όπου συνεχίζονται τα κρούσματα, δηλαδή της Ξάνθης, της Ροδόπης και του βορείου Έβρου.

Πηγή: ertnews.gr