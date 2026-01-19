Παρέμβαση Κόκκαλη για τον φυτογενετικό πλούτο: Στο τραπέζι θεσμικά κενά, ενισχύσεις και διαφάνεια στη βιολογική γεωργία

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαφύλαξη του εθνικού φυτογενετικού πλούτου και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, καταθέτοντας ως Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιστολή του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας.

Στην επιστολή αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ένα σοβαρό θεσμικό κενό στο πεδίο της πιστοποίησης σπόρων από επίσημους διατηρητές. Όπως επισημαίνεται, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο φαίνεται να ευνοεί αποκλειστικά τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής σπόρων, αφήνοντας εκτός τους διατηρητές γηγενών ποικιλιών, οι οποίοι με ίδια μέσα συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση και προστασία του εθνικού φυτογενετικού πλούτου. Η απουσία θεσμικής πρόβλεψης, σύμφωνα με τους βιοκαλλιεργητές, υπονομεύει την προσπάθεια διατήρησης της αγροτικής βιοποικιλότητας και δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της στήριξης των γηγενών ποικιλιών δημητριακών, τόσο για λόγους αγροτικής αυτάρκειας όσο και για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην καλλιέργεια και την αποφυγή φαινομένων εικονικών δηλώσεων. Παράλληλα, τίθεται το αίτημα να θεσμοθετηθεί και για τα δημητριακά ισχυρισμός υγείας που να αφορά τις πολυφαινόλες, κατά τα πρότυπα του ελαιολάδου, με σαφές ελάχιστο όριο περιεκτικότητας, ώστε να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων.

Η Αναφορά αγγίζει και ζητήματα σύγχρονων αγροτικών πολιτικών, όπως η ένταξη των ψευδοδημητριακών σε δράσεις που σχετίζονται με το αποτύπωμα άνθρακα, καθώς και η ανάγκη δίκαιης προσαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια βιολογικής γεωργίας. Όπως τονίζεται, οι παραγωγοί που επενδύουν στη βιολογική καλλιέργεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους που αγνοούν το αυξημένο κόστος και τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική προστασία.

Με την κατάθεση της Αναφοράς, ο κ. Κόκκαλης ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες για τη δρομολόγηση λύσεων στα ζητήματα που τίθενται, καθώς και επίσημη ενημέρωση για τις προθέσεις και τις παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Το θέμα, όπως αναδεικνύεται, δεν αφορά μόνο επιμέρους ρυθμίσεις, αλλά τον συνολικό προσανατολισμό της αγροτικής πολιτικής απέναντι στη βιοποικιλότητα, τη διαφάνεια και τη δίκαιη στήριξη των παραγωγών.