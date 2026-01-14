Αργολίδα: Κερδίζει έδαφος η βιοκαλλιέργεια

Σταθερά ανοδική παραμένει η βιοκαλλιέργεια στην Αργολίδα, αν και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων, με κυριότερο την αύξηση του κόστους ενέργειας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αργολίδας, Μανώλης Κωστόπουλος, αναφερόμενος στην πορεία της βιοκαλλιέργειας, επισημαίνει:

«Η βιοκαλλιέργεια κερδίζει έδαφος, αλλά τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται. Η αύξηση του κόστους ενέργειας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ πλέον προστίθενται νέες προκλήσεις, όπως η ανάγκη προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες είναι άγνωστες σε πολλούς από εμάς. Παράλληλα, αυξάνεται η ανάγκη οι υπάλληλοι της ΔΑΟΚ να βγαίνουν από τα γραφεία και να βρίσκονται δίπλα στους παραγωγούς. Από την άλλη, αν το κράτος επιθυμεί τη χρήση νέων τεχνολογιών, είναι η κατάλληλη στιγμή να τις επιδοτήσει».

Σχετικά με τα βασικά ενδιαφέροντα των βιοκαλλιεργητών, προσθέτει: «Οι καλλιέργειες στην Αργολίδα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων και σχεδόν όλα τα είδη. Για εμάς, η Αργολίδα είναι η Καλιφόρνια της Ελλάδας, αν και δεν λάβαμε τη στήριξη που χρειαζόμασταν για να αναπτύξουμε πλήρως τις δυνατότητές μας».

Ο κ. Κωστόπουλος υπογραμμίζει επίσης: «Πέρα από την τροφοδοσία της Αθήνας με βιολογικά προϊόντα, σημαντική είναι και η συμβολή μας στις εξαγωγές. Τα προϊόντα μας γίνονται ανάρπαστα, ιδιαίτερα τα πορτοκάλια, τα βερίκοκα, οι ελιές, αλλά και τα λαχανικά».

Κλείνοντας, τονίζει: «Είναι ανάγκη οι βιοκαλλιεργητές να ενεργοποιηθούν και να ενταχθούν στα σωματεία τους».