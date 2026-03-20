Η καρδιά της ελληνικής γεωργίας «χτύπησε» στην 31η Agrotica

Eπεσε η αυλαία της μεγάλης γιορτής του αγροτικού κλάδου στη Θεσσαλονίκη, της 31ης Agrotica, μιας διοργάνωσης που για ακόμη μία χρονιά συγκέντρωσε τον παλμό της ελληνικής και διεθνούς αγροτικής επιχειρηματικότητας. Στους εκθεσιακούς χώρους της ΔΕΘ-HELEXPO παρουσιάστηκε όλο το εύρος της σύγχρονης γεωργίας: από βαριά μηχανήματα και τεχνολογίες ακριβείας μέχρι λύσεις ψηφιακής παρακολούθησης και καινοτόμα προϊόντα θρέψης.

Οι επιχειρήσεις έδωσαν ισχυρό «παρών», επιβεβαιώνοντας ότι η Agrotica παραμένει ο κορυφαίος θεσμός για τον πρωτογενή τομέα και η μεγαλύτερη εθνική συνάντηση για τον αγροτικό κόσμο, όπου παραγωγοί, επιστήμονες και επιχειρήσεις χαράσσουν τις τάσεις της επόμενης μέρας. H φετινή Agrotica, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου η αγροτική παραγωγή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες οικονομικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές πιέσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκθεσιακοί χώροι καλύφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους και οι εταιρείες του κλάδου παρουσίασαν πλήρη γκάμα μηχανολογικού εξοπλισμού, εφοδίων και τεχνολογικών λύσεων, το κοινό εμφανίστηκε πιο συγκρατημένο.

Η κίνηση ήταν μειωμένη, ενώ η συνολική ατμόσφαιρα παρέπεμπε σε μια έκθεση που, παρότι οργανωτικά άρτια, δεν κατάφερε να φτάσει τον παλμό προηγούμενων Agrotica.

Η μεταφορά της έκθεσης από τα τέλη Ιανουαρίου στα μέσα Μαρτίου φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ενώ και η απουσία ενεργών προγραμμάτων, όπως τα Αχεδία Βελτίωσης, περιόρισε το ενδιαφέρον για άμεσες αγορές μηχανημάτων, κάτι που παραδοσιακά ενισχύει την επισκεψιμότητα. Mπορεί η 31η Αgrotica να μην είχε τον παλμό και τη μαζικότητα άλλων ετών, επιβεβαίωσε, ωστόσο, τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για τον αγροτικό εξοπλισμό, την τεχνολογία και την επιχειρηματική δικτύωση.

Εκθέτες και επιχειρήσεις Με 1.520 εκθέτες από 42 χώρες και πλήρως καλυμμένους εκθεσιακούς χώρους, η φετινή έκθεση παρουσίασε ένα εντυπωσιακό εύρος μηχανημάτων, εφοδίων και λύσεων για τον πρωτογενή τομέα. Οι επιχειρήσεις έδωσαν δυναμικό «παρών», προβάλλοντας νέες τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και σύγχρονες υπηρεσίες που αντανακλούν τις ανάγκες της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της γεωργίας. Η συμμετοχή ξένων εμπορικών επισκεπτών ήταν αυξημένη, ενώ οι επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν στοχευμένες συναντήσεις μέσα από οργανωμένα προγράμματα B2B. Οι επαφές αυτές, σύμφωνα με τους εκθέτες, ήταν ουσιαστικές και σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησαν σε νέες συνεργασίες. Σημαντική ήταν και η παρουσία αποστολών από τα Βαλκάνια, καθώς και η συμμετοχή hosted buyers, που ενίσχυσαν τη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης.

Ύπαιθρος Χώρα

Με ξεχωριστό και διακριτό αποτύπωμα συμμετείχε στην 31η Agrotica και η «Ύπαιθρος Χώρα», η οποία υποδέχθηκε στο περίπτερό της πλήθος παραγωγών, επαγγελματιών και θεσμικών εκπροσώπων.

Η παρουσία της εφημερίδας αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν έγκυρη, τεκμηριωμένη και σύγχρονη ενημέρωση, ενώ οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της δημοσιογραφίας στην ανάδειξη των προκλήσεων και των ευκαιριών του πρωτογενούς τομέα. Με σταθερή προσήλωση στην ποιοτική ενημέρωση και στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, η Ύπαιθρος Χώρα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί θεσμικό συνομιλητή της ελληνικής υπαίθρου και πολύτιμο κόμβο γνώσης για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Στη φετινή Agrotica συμμετείχε και η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, παρουσιάζοντας μια σειρά από αγροτικά μηχανήματα, – με τα προηγμένα συστήματα της McCormick όπως το τρακτέρ της χρονιάς Χ5.120 P3Drive – και λύσεις που απευθύνονται στις ανάγκες της σύγχρονης καλλιέργειας. Η εταιρεία, με μακρά παρουσία στον χώρο υποδέχθηκε τους επισκέπτες στο περίπτερό της, όπου η ομάδα της ενημέρωνε παραγωγούς και επαγγελματίες για τις τεχνικές δυνατότητες, τις εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα των μηχανημάτων που διαθέτει.

Πλαστικά Κρήτης

Φίλους και συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό υποδέχθηκε η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης η οποία συμμετείχε με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στην 31η Agrotica. Η ομάδα της εταιρείας παρουσίασε την πλήρη γκάμα των προηγμένων αγροτικών φύλλων της, όπως τα EVO AC φύλλα κάλυψης θερμοκηπίων 8-στρώσεων, σχεδιασμένων να υποστηρίζουν τη σύγχρονη γεωργία με αξιοπιστία, καινοτομία και υψηλές επιδόσεις.

Θεοχαράκης ΑΕ

Ξεχωριστό στίγμα στη φετινή Agrotica έδωσε η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. με την ομάδα της να υποδέχεται επισκέπτες και συνεργάτες στο περίπτερό της και παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τη θρυλική Σειρά 6 της DEUTZ-FAHR, τρακτέρ που συνδυάζουν κορυφαία ευελιξία και υψηλές παραγωγικές δυνατότητες, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες για μεγάλες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν και τις νέες σειρές δενδροκομικών τρακτέρ της SAME και της DEUTZ-FAHR με κινητήρες Euro V, ενώ η νέα σειρά Keyline ξεχώρισε και τράβηξε την προσοχή του κοινού.

PJ Condellis SA

Ένα ταξίδι στο μέλλον της γεωργίας πρόσφερε στους επισκέπτες του περιπτέρου της η PJ Condellis SA. Η Case IH παρουσίασε στο ελληνικό κοινό την πιο ολοκληρωμένη γκάμα αγροτικών μηχανημάτων και λύσεων όπως τα Case IH Optum 300, MAXXUM 150, PUMA 140 και Farmall 120C προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες του κλάδου. Η ομάδα της PJ Condellis SA υποδέχθηκε τους επισκέπτες, εξηγώντας τεχνολογίες, λύνοντας απορίες και διευκολύνοντας όσους αναζητούσαν εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Timac Agro|ΛΥΔΑ

Με ολοκληρωμένη παρουσία στην Agrotica, η TIMAC AGRO ΛΥΔΑ παρουσίασε βιοδιεγέρτες 4ης γενιάς και τεχνολογίες θρέψης που ενισχύουν τη φυσιολογία των φυτών, αυξάνουν την αντοχή τους στις καταπονήσεις και συμβάλλουν σε υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή.

Χίγκας-Γεωργοτεχνική

H καρδιά της AGROTICA χτύπησε στο stand της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ. που παρουσίασε τις ιδανικότερες λύσεις μαζί με τις μοναδικές εκθεσιακές προσφορές και τα χρηματοδοτικά πακέτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε αγρότη. Καινοτομία φέτος, ήταν η πρεμιέρα της νέας γενιάς ελκυστήρων του ινδικού κολοσσού TAFE, με πλήρη σειρά μοντέλων από 20 έως 75 hp μια δυναμική πρόταση που συνδυάζει αξιοπιστία, απλότητα και αποδοτικότητα για τις ανάγκες της σύγχρονης αγροτικής εκμετάλλευσης..

EuroChem

Η EuroChem ξεχώρισε στη φετινή Agrotica, παρουσιάζοντας λιπάσματα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Γεωπόνοι της εταιρείας συζήτησαν ιδέες και μοιράστηκαν καινοτόμες λύσεις με επαγγελματίες του κλάδου επάνω στη θρέψη των καλλιεργειών, που περιλαμβάνει η γκάμα προϊόντων της EuroChem, αλλά και όλα τα θέματα που απασχολούν το γεωργικό κλάδο την τρέχουσα περίοδο.

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Έντονη η παρουσία και του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για τον αγροτικό τομέα μέσα από τις διεθνείς μάρκες που εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά. Στο περίπτερό του, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά, μεταξύ πολλών άλλων μηχανημάτων, τα μηχανήματα της Massey Ferguson, μιας από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο των αγροτικών ελκυστήρων και μηχανημάτων. Ο Όμιλος ανέδειξε για άλλη μια φορά τον ρόλο του ως σταθερού συνεργάτη του αγροτικού τομέα, προβάλλοντας τεχνολογίες και εφαρμογές, που ενισχύουν την παραγωγικότητα και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Hellagro SA

Για άλλη μια χρονιά η Hellagro έδωσε δυναμικό παρόν στη μεγάλη κλαδική έκθεση παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, που διασφαλίζουν προστασία προϊόντος, ασφαλή μεταφορά, βελτιστοποίηση κόστους και ποιότητας σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Agrotech ΑΕ

Το καθιερωμένο ραντεβού της έδωσε φέτος και η εταιρεία Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της John Deere σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, παρουσιάζοντας από έξυπνες λύσεις μέχρι τα πιο δυνατά μηχανήματα της αγοράς.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με τα εγκαίνια της 31ης Agrotica από τον υπουργό, Κώστα Τσιάρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της έκθεσης στον πρωτογενή τομέα. Στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης, όπως η εκδήλωση «Νέοι Αγρότες & Αγροτική Επιχειρηματικότητα», σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις ανάγκες και τις προοπτικές της νέας γενιάς παραγωγών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη στήριξη των νέων γεωργών, με αναφορές στα προγράμματα ενίσχυσης που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία. Η παρουσία του Υπουργείου ανέδειξε την ανάγκη για σταθερό πλαίσιο, τεχνολογική αναβάθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

TÜV Nord Hellas

Η TÜV NORD HELLAS συμμετείχε δυναμικά στην 31η Agrotica, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κορυφαίου φορέα πιστοποίησης σε όλη την αλυσίδα τροφίμων. Τα εξειδικευμένα στελέχη του φορέα ενημέρωναν τους επαγγελματίες για τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η παρουσία του φορέα ανέδειξε τη σημασία της πιστοποίησης ως εργαλείου προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ιχνηλασιμότητα και η αξιοπιστία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αγορά. Η συμμετοχή της εταιρείας ενίσχυσε τον διάλογο γύρω από τη βιώσιμη και υπεύθυνη παραγωγή τροφίμων.

BIOHELLAS

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης BIOHELLAS, ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, συμμετείχε και φέτος στην Agrotica, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Στο περίπτερο του Οργανισμού, συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, ενημέρωσαν επαγγελματίες του κλάδου και ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες ένταξης στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, τις υπηρεσίες πιστοποίησης και τα πλεονεκτήματα συνεργασίας με οργανισμό. Η συμμετοχή του φορέα ανέδειξε τη σημασία της αξιόπιστης πιστοποίησης σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται σταθερά, ανταποκρινόμενος στη ζήτηση για ποιοτικά, ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα.

CrediaBank

Στην 31η Διεθνή Έκθεση Agrotica, συμμετείχε η CrediaBank, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένη πρόταση για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή. Η Τράπεζα ανέδειξε τις χρηματοδοτικές λύσεις που καλύπτουν το σύνολο του κύκλου ζωής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση. Παράλληλα, παρουσίασε τις συνεργασίες της με πανεπιστημιακά ιδρύματα, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στον αγροτικό χώρο. Ξεχωριστό σημείο της παρουσίας της αποτέλεσε το «Θερμοκήπιο» στο Περίπτερο 2, το οποίο λειτούργησε ως χώρος ανταλλαγής ιδεών και συνεργασιών. Ο χώρος ενσωμάτωνε σύγχρονες πρακτικές, όπως φωτοβολταϊκά, συστήματα εξοικονόμησης νερού και υδροπονικές εγκαταστάσεις, αναδεικνύοντας ένα πρότυπο βιώσιμης λειτουργίας. Ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή της Τράπεζας στο συνεδριακό σκέλος της έκθεσης, με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας, Στυλιανού Ηλιάδη, σε πάνελ για το μέλλον της γεωργίας. Μέσα από τη συνολική της παρουσία, η CrediaBank επιβεβαίωσε τη στρατηγική της δέσμευση για στήριξη και ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού τομέα.

Συνέδρια και παράλληλες δράσεις

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, με το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ να παρουσιάζει εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας, τεχνητής νοημοσύνης και κλιματικά ευφυών πρακτικών. Φέτος, φιλοξενήθηκε επίσης και το Πανελλήνιο Συνέδριο «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας: 100 χρόνια Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.» το οποίο συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου. Ημερίδες για επίκαιρα ζητήματα του αγροτικού τομέα πραγματοποίησαν ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων και το ΓΕΩΤΕΕ. (Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες της εφημερίδας). Αρκετές εκδηλώσεις πραγματοποίησε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος

Δυναμικό παρών στην 31η Agrotica έδωσε και η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό της ρόλο στη στήριξη και αναβάθμιση της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας. Στελέχη της ΔΟΒ υποδέχθηκαν παραγωγούς, επαγγελματίες και φορείς του κλάδου, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ελληνικού βαμβακιού. Την ίδια ώρα η διοίκηση της Οργάνωσης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς παρουσίας του προϊόντος. Η συμμετοχή της ΔΟΒ επιβεβαίωσε τη σταθερή της δέσμευση για έναν πιο σύγχρονο, βιώσιμο και εξωστρεφή τομέα βάμβακος.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχε ενεργά και φέτος στην Agrotica, διατηρώντας το περίπτερό του στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του αγροτικού κόσμου. Με πλούσιο επιστημονικό υλικό, ενημερωτικές δράσεις και παρουσία καθηγητών και ερευνητών, το ΓΠΑ ανέδειξε το έργο του στην εκπαίδευση, την έρευνα και στην καινοτομία.

Τράπεζα Πειραιώς

Η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς στην 31η Agrotica ήταν έντονη και πολυεπίπεδη, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Στο περίπτερό της, πλήθος παραγωγών, επαγγελματιών και φορέων του αγροτικού χώρου ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες χρηματοδοτικές λύσεις που προσφέρει η Τράπεζα, ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Στη διάρκεια της κλαδικής έκθεσης παρουσιάστηκε μαζί με το Wikifarmer, η πρώτη ψηφιακή αγορά αγροτικών εφοδίων στην Ελλάδα, η FarmClick. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψηφιακό marketplace που αλλάζει τα δεδομένα στην προμήθεια εφοδίων, επιτρέποντας στους παραγωγούς να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές και να επιλέγουν τις οικονομικότερες λύσεις για τις καλλιέργειές τους. Κατά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, Γεώργιος Χαντζηνικολάου, υπογράμμισε ότι η FarmClick αποτελεί στρατηγικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τονίζοντας, ταυτόχρονα, πως η Πειραιώς παραμένει σταθερά στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, με όραμα μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη αγροτική οικονομία.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Έντονη και ουσιαστική παρουσία στην 31η Agrotica, είχε η GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπου πλήθος επισκεπτών και ενδιαφερόμενων είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για δύο σημαντικά έργα, το Climate Smart Advisors και το CAP4Youth, που αφορούσαν την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γεωργικών συμβούλων, ώστε να παρέχουν «κλιματικά έξυπνες» συμβουλές και να στηρίζουν τη μετάβαση σε μια γεωργία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, όσο και την ενημέρωση και ενδυνάμωση των νέων σχετικά με τις ενισχύσεις της ΚΑΠ 2023–2027, προσφέροντας πρακτική γνώση και εργαλεία για την αξιοποίηση των ευκαιριών του πρωτογενούς τομέα, αντίστοιχα. Η έκθεση αποτέλεσε ιδανικό περιβάλλον για την προβολή των δράσεων και των εργαλείων των έργων, ενώ οι συζητήσεις με επαγγελματίες του κλάδου ανέδειξαν την ανάγκη για σύγχρονη, τεκμηριωμένη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική καθοδήγηση.

NEUROPUBLIC

Με ισχυρή παρουσία στην 31η Agrotica, η NEUROPUBLIC και η Gaia Επιχειρείν ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία του μέλλοντος. Στο Περίπτερο 2, η ομάδα της Neuropublic παρουσίασε το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, την ψηφιακή δακοπαγίδα gaiaTRAP και μια σειρά λύσεων που υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση της παραγωγής. Η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπρόσωποι της πολιτείας και επαγγελματίες του κλάδου επισκέφθηκαν το περίπτερο, συζητώντας για τις τεχνολογίες που ενισχύουν τον σύγχρονο αγρότη και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Η συμμετοχή της NEUROPUBLIC επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στην καινοτομία και στη μετάβαση προς μια πιο «έξυπνη» και βιώσιμη αγροτική οικονομία.