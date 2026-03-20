Το ΓΕΩΤΕΕ άνοιξε τον διάλογο για το αύριο της ελληνικής γεωργίας

Η στρατηγική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας, που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με θέμα «Η νέα ΚΑΠ και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας από αύριο». Η συζήτηση ανέδειξε τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος 2023–2027, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που ήδη προετοιμάζονται στον αγροτικό χώρο για την εποχή μετά το 2027.

Οι εργασίες της ημερίδας άνοιξαν με την ομιλία του γ.γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ, Αντώνη Φιλιππή, ο οποίος παρουσίασε το διαπραγματευτικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της. Όπως τόνισε, η ΚΑΠ αποτελεί πλέον ενιαίο και διακριτό κεφάλαιο, που ενσωματώνεται στις δράσεις εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ, όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει κρίσιμες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, περιέγραψε το ασταθές περιβάλλον, που διαμορφώνεται από την κλιματική αλλαγή, το υψηλό κόστος παραγωγής και την επισιτιστική ανασφάλεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μετάβασης σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής, επισημαίνοντας προτάσεις για αύξηση των πόρων, αλλαγές στην εισοδηματική στήριξη, ανώτατο όριο ενισχύσεων, στόχευση στους ενεργούς γεωργούς και νέους αγρότες μέσα από τη γενεακή ανανέωση και υιοθέτηση ανθεκτικών εκμεταλλεύσεων. Κλείνοντας, ανακοίνωσε την έναρξη εθνικού διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ με τη συμμετοχή πολιτείας, φορέων, επιστημόνων και αγροτών.

Χρειάζεται ενιαίο σχέδιο

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και γεωπόνος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα. Αναφέρθηκε στον ρόλο της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τη γεωργία, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, όπως η Άμυνα και η Ενέργεια, χωρίς ωστόσο να επικρατεί αυτή η αντίληψη. Όπως είπε, η ανασυγκρότηση του αγροτοκτηνοτροφικού χώρου δεν είναι μια απλή διαχειριστική πρόκληση, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα για την εθνική επιβίωση και αυτονομία και για αυτό απαιτείται μετάβαση από αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα ενιαίο, τολμηρό σχέδιο που θα στηρίζεται στον πιστοποιημένο επαγγελματία αγρότη, την ισχυρή συλλογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι μόνο με θεσμική θωράκιση του ΥΠΑΑΤ, αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και προσαρμογή στην κλιματική πραγματικότητα μπορεί η αγροτική παραγωγή να αποτελέσει σύγχρονο αναπτυξιακό πυλώνα. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη πιστοποίησης του αγροτικού επαγγέλματος και στη δημιουργία ενιαίου φορέα εκπροσώπησης των αγροτών.

Η μεγάλη «αγροτική έξοδος»

Ακολούθησε η ομιλία του πρώην Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ, Ομότιμου Καθηγητή του ΓΠΑ, Χαράλαμπου Κασσίμη, ο οποίος παρουσίασε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Όπως σημείωσε, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις αποτελούν έκφραση μιας βαθιάς και πολύχρονης κρίσης.

Η ελληνική γεωργία, είπε, βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε εσωτερική κρίση βιωσιμότητας και επερχόμενες ευρωπαϊκές περικοπές, ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει αποτύχει, καθώς η χώρα εισάγει πλέον περισσότερα από όσα εξάγει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «διαφαινόμενη αγροτική έξοδο», με απώλεια 75.000 εργαζομένων σε έναν χρόνο, γεγονός που αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την επισιτιστική ασφάλεια. Για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034, προειδοποίησε ότι η μείωση των πόρων κατά 24% και η κατάργηση της αυτονομίας του Πυλώνα ΙΙ απειλούν τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Τόνισε την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με προτεραιότητα στην επισιτιστική αυτονομία, τη δημογραφική ανανέωση, την ψηφιακή μετάβαση και την προστασία της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου. Επισήμανε, τέλος, ότι η νέα ΚΑΠ δεν λαμβάνει υπόψη κρίσιμες παραμέτρους, όπως άμυνα, ασφάλεια και μετανάστευση, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο αποτυχίας της.

Σχέδιο για αναζωογόνηση της υπαίθρου

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση του προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Μενέλαου Γαρδικιώτη οποίος μίλησε για την ανάγκη εργαλειοποίησης της ΚΑΠ και για ένα νέο σχέδιο αναζωογόνησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με κοινωνικές διαστάσεις.

Όπως είπε, στόχος πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων διατροφικής υπεροχής, η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για οικογένειες που θέλουν να ζήσουν στην ύπαιθρο, η δημογραφική αναγέννηση και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Έδωσε έμφαση στα κίνητρα που απαιτούνται για την αναζωογόνηση της υπαίθρου: σύγχρονες υποδομές για νέους ανθρώπους, ευφυής γεωργία, εκπαίδευση νέων γεωργών, σύνδεση επιστημόνων και παραγωγής, αλλαγή κουλτούρας στον τουρισμό, ώστε τα ελληνικά τρόφιμα να φτάνουν στους επισκέπτες, αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και καλύτερη διακυβέρνηση και συντονισμός.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, όπου τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα και αποσαφηνίστηκαν πτυχές της μετάβασης της ελληνικής γεωργίας σε ένα πιο ψηφιακό και πράσινο μοντέλο. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ–Δήμητρα, Σπύρος Μάμαλης, ανακοίνωσε ότι ο οργανισμός θα υλοποιήσει νέα θεματικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς.