Δήμος Εμμανουήλ Παπά: Ενδείξεις για ύπαρξη νερού στη γεώτρηση στο Άγιο Πνεύμα

Καλά αναμένονται τα «μαντάτα» – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών επιστημόνων – για τον εύρεση νερού στο σημείο που υπέδειξαν, προκειμένου να γίνει γεώτρηση Β.Α. της κοινότητας Αγ. Πνεύματος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.

Η μεγάλη ταλαιπωρία των κατοίκων κοινοτήτων του εν λόγω Δήμου συνεχίζεται, αφού από το καλοκαίρι του 2025 είναι ακατάλληλο προς πόση το νερό στις κοινότητες Αγίου Πνεύματος, Δαφνουδίου, Νέου Σουλίου (στο βόρειο μέρος του χωριού) και Παραλιμνίου με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, που έγιναν τέλος Αυγούστου έδειξαν πως η ποσόστωση των Νιτρικών είναι πάνω από το όριο.

Ήδη στις κοινότητες που ισχύει η απαγόρευση πόσης νερού, έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία βρύσες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί φίλτρα αντίστροφης ώσμωσης, όπου μπορούν οι κάτοικοι να προμηθεύονται φιλτραρισμένο νερό.

Τα εν λόγω χωριά υδρεύονται από πηγές αλλά λόγω ανομβρίας μειώθηκε το νερό και αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ύδρευση και από γεωτρήσεις. Ήδη έχουν γίνει μελέτες από το ΙΓΜΕ και υποδείχθηκαν από τους ειδικούς τέσσερα σημεία για να γίνουν γεωτρήσεις. Έχει γίνει έως τώρα μια γεώτρηση στο Άγιο Πνεύμα χωρίς να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έχουν υποδειχθεί δύο σημεία στο Δαφνούδι, και μια στο Άγιο Πνεύμα. Σε αυτή λοιπόν τη γεώτρηση διαφαίνεται να υπάρξει η λύση, Το γεωτρύπανο χτύπησε στα 160 μέτρα και οι ενδείξεις δείχνουν πως υπάρχει νερό. Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Στόικος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία και είπε πως τα τελικά αποτελέσματα θα τα γνωρίζουν σε λίγες ημέρες τόσο για την ποσότητα όσο και για την ποιότητα του νερού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τελικά αποτέλεσμα έχουν υποδειχθεί δύο ακόμη σημεία στο Δαφνούδι.

Πηγή: ertnews.gr