Δήμος Ηρακλείου: Προχωρά το έργο της ΔΕΥΑΗ που θα παράγει πάνω από 30.000 κυβικά νερού άρδευσης ανά ημέρα

Σε δοκιμαστική λειτουργία βρίσκεται το έργο κατασκευής της νέας μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Ηρακλείου, στο οποίο θα εγκατασταθούν δίκτυα για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση, μέσω των οποίων καθημερινά αναμένεται να παράγονται περισσότερα από 30.000 κυβικά νερού για τις καλλιέργειες.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα αυτοψία στο έργο κατασκευής της νέας μονάδας μαζί με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (ΔΕΥΑΗ), Γιώργο Βουρεξάκη, και στελέχη της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης.

Ο δήμαρχος είδε από κοντά την πρόοδο του έργου, που τμήμα του βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, ενώ στο σύνολό του αγγίζει το 80%, και σε δήλωσή του επεσήμανε: «Το συγκρότημα επεξεργασίας της λυματολάσπης βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία, από το οποίο θα μεταφέρεται η λυματολάσπη στην εγκατάσταση ηλιακής ξήρανσης, η οποία επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ως έργο. Δίπλα βρίσκεται η Μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026 και από την οποία θα αποδοθεί εξαπλάσια ποσότητα αρδευτικού νερού. Είναι το νερό, το οποίο μετά από την επεξεργασία θα μπορεί να αρδεύει δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αστικό πράσινο, σε μια ποσότητα που συνολικά θα φτάνει τα 36.000 κυβικά ημερησίως».

Ο κ. Καλοκαιρινός αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα των δικτύων διάθεσης αυτής της ποσότητας για άρδευση, τονίζοντας ότι το έργο θα συναρθρωθεί και με το αρδευτικό δίκτυο το οποίο ο Δήμος Ηρακλείου έχει υποβάλει στην Περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 του ΥΠΑΑΤ.

«Το έργο θα αποδώσει ένα αρδευτικό δίκτυο από το οποίο θα ποτίζονται καλλιέργειες και, κυρίως, μιλάμε για ελαιώνες και αμπελώνες συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων σε μια περιοχή που καταλαμβάνει κυρίως το Τέμενος, τη Φοινικιά, τις Μαλάδες, τον Άγιο Σύλλα, τον Προφήτη Ηλία, τον Μαραθίτη, τον Άγιο Βλάση και ορισμένες ακόμα περιοχές οικισμών. Όπως αντιλαμβανόμαστε, πρόκειται για μεγάλα έργα, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αλλάζουν τελείως το τοπίο της άρδευσης.

Αυτό είναι κρίσιμο, όταν μιλάμε για τη μέριμνα την οποία πρέπει να έχουμε και για τους αγρότες μας και για την αγροτική παραγωγή σε έναν δήμο, ο οποίος δεν είναι μόνο αστικός. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και η άρδευση του αστικού πρασίνου πρέπει και αυτή να τονιστεί, διότι αφορά την άρδευση των Τειχών, του πρασίνου στον παραλιακό μας δρόμο και άλλες περιοχές πρασίνου μέσα στην πόλη», πρόσθεσε ο δήμαρχος Ηρακλείου. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, από την πλευρά του, ανέφερε: «Είναι ένα έργο το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει γίνει στη ΔΕΥΑΗ τα τελευταία χρόνια. Συζητάμε για 36.000 κυβικά λύματα, στα οποία θα γίνεται τριτοβάθμια και τεταρτοβάθμια επεξεργασία. Ειδικά στις μέρες μας, με το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο περιβαλλοντικό έργο είναι. Βρισκόμαστε περίπου στο 80% του έργου, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα να λύσουμε και ευελπιστούμε ότι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε αυτό το νερό σε πέντε δεξαμενές που θα βρίσκονται περιμετρικά της ΔΕΥΑΗ».

Προχωρά το έργο του «πάρκου κυκλικής οικονομίας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος Ηρακλείου και για τον στόχο της δημοτικής αρχής που οδηγεί στο μοντέλο της κυκλικής πόλης, η οποία θα ελαχιστοποιήσει τα απόβλητά της, θα τα επαναχρησιμοποιεί. «Αν όλα αυτά τα συνδυάσουμε και με την πρόοδο του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην έκταση του Μαύρου Σπήλιου, που σε λίγο καιρό θα είναι ένα Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, καταλαβαίνουμε ότι το Ηράκλειο βρίσκεται στην πρωτοπορία της επεξεργασίας τόσο των στερεών όσο και των υγρών αποβλήτων», είπε ο κ. Καλοκαιρινός.

Ο ίδιος επεσήμανε, τέλος, πως το Ηράκλειο έχει τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στον χάρτη των πόλεων που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων.