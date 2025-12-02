Πέλλα: Σε λειτουργία αρδευτική γεώτρηση μετά από πολυετή αναμονή

Ένα χρόνιο αίτημα των αγροτών της Κοινότητας Λάκκας παίρνει πλέον «σάρκα και οστά», καθώς η Δημοτική Αρχή Πέλλας έθεσε πρόσφατα σε πλήρη λειτουργία την αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή «Μπαρόγλι».

Η εγκατάσταση, που παρέμενε αναξιοποίητη για περισσότερες από δύο δεκαετίες, εντάχθηκε στο πρόγραμμα εξηλεκτρισμού μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ηλεκτρολογικών μελετών. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία ανήκει στον δήμαρχο Πέλλας, Στάθη Φουντουκίδη, και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Νίκο Δόντση, οι οποίοι προώθησαν τις διαδικασίες, ώστε η γεώτρηση να τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, η νέα αρδευτική υποδομή θα καλύψει άμεσα τις ανάγκες περίπου 150 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, ενώ θα αποφορτίσει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις της περιοχής.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάκκας, Γεώργιος Ζήνας, εξέφρασε τις δημόσιες ευχαριστίες του προς τη δημοτική αρχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρέμβασης για τους παραγωγούς της περιοχής και την επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος. «Με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας και με σταθερά βήματα, δίνουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούσαν για χρόνια τις τοπικές μας κοινότητες. Η λειτουργία της γεώτρησης στο “Μπαρόγλι” αποτελεί μια σημαντική ανάσα για τους αγρότες της Λάκκας και ένα ακόμα έργο που αποδεικνύει ότι η δημοτική αρχή είναι δίπλα στον παραγωγό, στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή και φροντίζει για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πέλλας, Στάθης Φουντουκίδης.