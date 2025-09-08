Δυναμική παρουσία του ΥΠΕΝ στην 89η ΔΕΘ

Δυναμικό «παρών» δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6–14 Σεπτεμβρίου 2025), με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων που αναδεικνύουν τις βασικές προτεραιότητες της εθνικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

Το περίπτερο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Κτήριο 10, αναμένεται να μετατραπεί σε έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλικίες. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικά πάνελ, παιδικές παραστάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και παρουσιάσεις προγραμμάτων που εστιάζουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη φετινή του παρουσία στη ΔΕΘ, το ΥΠΕΝ επιδιώκει: