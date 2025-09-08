Το αυτοκίνητο μπαίνει στο επίκεντρο

Από το 2017 έχει να πραγματοποιηθεί μια εμπορική έκθεση με όλες τις νέες εξελίξεις και τα νέα μοντέλα στον χώρο του αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Η διοργάνωση της Auto Thessaloniki 2025, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σηματοδοτεί την ανάκαμψη ενός κλάδου, που δέχθηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Με όχημα τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η AutoThessaloniki αποτελεί ένα από τα εκθεσιακά highlights της 89ης ΔΕΘ, εγκαινιάζοντας μια νέα, δυναμική πλατφόρμα για τον κόσμο του αυτοκινήτου. Συγκεντρώνει κορυφαίες εταιρείες και εμβληματικές μάρκες του κλάδου και αποτελεί μια ολοκληρωμένη ματιά στο αύριο της αυτοκίνησης, από τις τεχνολογικές καινοτομίες έως τις λύσεις της καθημερινής μετακίνησης.

Στο σαλόνι αυτοκινήτου AutoThessaloniki, που ξεκινά αύριο, 6 Σεπτεμβρίου, και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου, στο Περίπτερο 13 της ΔΕΘ, θα παρουσιαστούν όλα τα νέα μοντέλα που κάνουν πρεμιέρα στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία φορά, που διοργανώθηκε μια τέτοια έκθεση στη Θεσσαλονίκη, ήταν με το Auto Festival, που έλαβε χώρα από 6 έως 9 Απριλίου 2017 στη ΔΕΘ-Helexpo, και περιελάμβανε νέα μοντέλα, test drives και παράλληλες εκδηλώσεις.

Το ενδιαφέρον της αγοράς του αυτοκινήτου για ένα τέτοιο εκθεσιακό γεγονός φάνηκε ήδη να αναζωπυρώνεται από το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show, που διοργανώθηκε στη ΔΕΘ στις 5-7 Απριλίου 2024, καθώς και από την Auto Athina 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου 2024 στο Metropolitan Expo, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Περιεχόμενο και στόχευση

Το θεματικό αφιέρωμα AutoThessaloniki αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για την αγορά αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία, με στόχο την ενημέρωση, τη δοκιμή και την έξυπνη επιλογή.

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει:

Παρουσιάσεις νέων μοντέλων.

Καινοτομίες στην ηλεκτροκίνηση.

After sales, leasing.

Ασφάλιση.

Υπηρεσίες.

Σκοπός των διοργανωτών είναι να καθιερωθεί ως θεσμός και να μιλάμε για ένα Σαλόνι Αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, αντάξιο των ανάλογων διοργανώσεων σε άλλες χώρες. Η φετινή παρουσία της Auto Thessaloniki ενισχύει τον ρόλο της έκθεσης ως σημείου αναφοράς για τις εξελίξεις στον κλάδο, στέλνοντας το μήνυμα ότι το αυτοκίνητο αποκτά κεντρική θέση στην πολιτική και οικονομική συζήτηση.

Χορηγίες και συμμετοχές

Χρυσός χορηγός της έκθεσης είναι η ΕΚΟ, ενώ στο εκθεσιακό δυναμικό συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μεταξύ των εκθετών περιλαμβάνονται brands, όπως (κατά αλφαβητική σειρά): BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO, ZEEKR.

Παράλληλα, δυναμική συμμετοχή θα έχουν οι εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, η Instacar, καθώς επίσης ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία ECOSHIFT.

Τέλος, αφιερωμένη στα pick-up της κινεζικής Maxus θα είναι και μία ειδική εκδήλωση, όπου η Motor Oil –βασικός μέτοχος της αντιπροσωπείας της Maxus στην Ελλάδα– θα παρουσιάσει τη νέα συνεργασία της με τον Όμιλο Σαρακάκη, στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο Όμιλος Σαρακάκη θα αναλάβει την εμπορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (pick-up). Άμεσος στόχος είναι η εισαγωγή και διάθεση στη χώρα μας του diesel pick-up Maxus T60, καθώς υπάρχει κενό στα μοντέλα pick-up που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα.