Δύο νέοι απολυμαντικοί σταθμοί στη Χαλκιδική για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου

Δύο νέους απολυμαντικούς σταθμούς εγκατέστησε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της βιοασφάλειας και της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου.

Οι σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούν από χθες, 1 Οκτωβρίου, βρίσκονται:

Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, επί της πρώτης παράπλευρης οδού μετά τον κόμβο Λακκώματος (200 μέτρα πριν το πρατήριο καυσίμων Shell).

Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ένα χιλιόμετρο πριν τη διασταύρωση Αγίας Αναστασίας – Γαλαρινού (πριν το μνημείο του Καπετάν Χάψα).

Λειτουργούν καθημερινά από τις 07:00 έως τις 14:00 και απευθύνονται σε κτηνοτρόφους, βυτία μεταφοράς γάλακτος, φορτηγά μεταφοράς ζωοτροφών, καθώς και σε οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων. Μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί όλους τους διερχόμενους επαγγελματίες του κλάδου να απολυμαίνονται σχολαστικά, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ευλογιάς και άλλων επιζωοτιών.

Ενημέρωση για μέτρα βιοασφάλειας

Tο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. ανέλαβε την πρωτοβουλία και διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Βιοασφάλειας, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 12:00 μέσω πλατφόρμας Zoom.

Σύνδεσμος συμμετοχής Zoom Meeting:

https://authgr.zoom.us/j/93249031864

ID: 932 4903 1864

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ