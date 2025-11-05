Εγκαίνια για το νέο εργοστάσιο της SΤΙΗL στη Ρουμανία

Ο γερμανικός οικογενειακός όμιλος STIHL εγκαινίασε στην Οράντεα της Ρουμανίας το πρώτο του εργοστάσιο αποκλειστικά αφιερωμένο στην παραγωγή μπαταριών, επενδύοντας 125 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα μονάδα σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη μετάβαση της εταιρείας προς τις τεχνολογίες μπαταριών και αποτελεί στρατηγικό κόμβο για την ευρωπαϊκή αγορά. Με λειτουργικό χώρο 47.000 τ.μ. σε συνολική έκταση 147.000 τ.μ., το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί ως βασικό στοιχείο του διεθνούς δικτύου παραγωγής της STIHL, συνδυάζοντας ευελιξία, αυτοματοποίηση και τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 18 μήνες. Η παραγωγή ξεκίνησε με φυσητήρες και μπαταρίες της επαγγελματικής σειράς AP, ενώ το χαρτοφυλάκιο θα επεκταθεί σε χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα και άλλα εργαλεία. Μέχρι το 2026, η ετήσια παραγωγή θα φτάσει το 1 εκατομμύριο μπαταρίες, με στόχο τα 1,8 εκατομμύρια έως το 2028, καθώς και 1,7 εκατομμύρια εργαλεία με μπαταρία.

Η STIHL βλέπει την τεχνολογία των μπαταριών ως μοχλό ανάπτυξης. Ήδη, πάνω από το 25% των προϊόντων της λειτουργούν με μπαταρία, ποσοστό που στοχεύει να αυξηθεί στο 35% έως το 2027 και στο 80% έως το 2035. Ο Δρ Nikolas Stihl, πρόεδρος του Συμβουλευτικού και Εποπτικού Συμβουλίου, τόνισε ότι το νέο εργοστάσιο ενισχύει τη θέση της εταιρείας στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των μπαταριών, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της στην Ευρώπη.

Η επιλογή της Οράντεα δεν ήταν τυχαία· η πόλη διαθέτει άριστες υποδομές, στρατηγική τοποθεσία και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Κατά την τελετή εγκαινίων στις 15 Οκτωβρίου 2025, ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ilie Bolojan, χαρακτήρισε την επένδυση «ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης» στη Ρουμανία ως βιομηχανικό προορισμό, ενώ ο δήμαρχος Florin-Alin Birta υπογράμμισε τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων της STIHL από τη Γερμανία και της τοπικής διοίκησης. Ο Δρ Robert Feulner, διευθύνων σύμβουλος της ANDREAS STIHL Power Tools SRL, δήλωσε ότι η Οράντεα απέδειξε την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής, συνδυάζοντας τεχνολογική υπεροχή και ισχυρή τοπική συνεργασία. Η μονάδα απασχολεί σήμερα περίπου 135 εργαζομένους, αριθμός που θα αυξηθεί στους 700 έως το 2028, με στόχο να καταστεί ένας από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες της περιοχής.

Η βιωσιμότητα αποτέλεσε θεμελιώδη αρχή σχεδιασμού. Το εργοστάσιο έχει λάβει πιστοποίηση Gold από το Γερμανικό Συμβούλιο Βιώσιμης Δόμησης (DGNB), χάρη στην ενεργειακά αποδοτική κατασκευή και τη χρήση φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών συστημάτων που περιορίζουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα για τη βιοποικιλότητα, με πράσινες στέγες, τη φύτευση άνω των 250 δέντρων και τη διατήρηση δασικής ζώνης εντός του χώρου.

Η νέα εγκατάσταση στην Οράντεα δεν αποτελεί απλώς βιομηχανική επένδυση, αλλά ένα μοντέλο σύγχρονης, βιώσιμης παραγωγής που ενισχύει τη θέση της STIHL στην ευρωπαϊκή αγορά και συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο καθαρό και αποδοτικό μέλλον.