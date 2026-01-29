Λευτέρης Αυγενάκης: Δεν αποδέχομαι τη θέση του προέδρου στη «Γεωργική Σχολή Μεσαράς»

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Λευτέρης Αυγενάκης γνωστοποίησε πως δεν αποδέχεται τη θέση του μεταβατικού προέδρου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργική Σχολή Μεσαράς»,

Όπως έγραψε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Έπειτα από πολύμηνες και επίμονες προσπάθειες, καθώς και αμέτρητες ώρες συνεργασίας με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των παραγωγικών τάξεων και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, καταλήξαμε στη σύσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Γεωργική Σχολή Μεσαράς.

Πρόκειται για μια ελπιδοφόρα πρωτοβουλία, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας στον πρωτογενή τομέα, χωρίς καμία πρόθεση οικονομικού ή κερδοσκοπικού σκοπού.

Στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι, θεσμικοί φορείς που εκπροσωπούν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και παραγωγικής βάσης του Ηρακλείου και της Κρήτης συνολικά, κατόπιν αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων.

Συγκεκριμένα:

• Ο Δήμος Ηρακλείου, με τακτικό μέλος τον Δήμαρχο κ. Αλέξη Καλοκαιρινό

• Ο Δήμος Γόρτυνας, με τακτικό μέλος τον Δήμαρχο κ. Μιχάλη Κοκολάκη

• Ο Δήμος Φαιστού, με τακτικό μέλος τον Λευτέρη Αυγενάκη

• Η Περιφέρεια Κρήτης, με τακτικό μέλος τον Περιφερειακό σύμβουλο κ. Μανόλη Καμπουράκη.

• Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., με τακτικό μέλος τον Δήμαρχο Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη και αναπληρωματικό μέλος τον Δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων και πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου κ. Μανόλη Κοκοσάλη

• Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με τακτικό μέλος τον Πρόεδρο κ. Βαγγέλη Καρκανάκη

• Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τακτικό μέλος τον Αντιπρόεδρο κ. Νεκτάριο Βιδάκη

Χθες, υπεγράφη πανηγυρικά το καταστατικό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, επισφραγίζοντας θεσμικά αυτή την προσπάθεια. Με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση των εταίρων, ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ να αναλάβω τη θέση του μεταβατικού Προέδρου, θέση μη αμειβόμενη, με μοναδικό γνώμονα τη στήριξη και καθοδήγηση αυτού του εγχειρήματος στα πρώτα του βήματα.

Με τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη τους και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Η χθεσινή ημέρα γέννησε μια σπίθα αισιοδοξίας για πολλούς επαγγελματίες και ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

Δημιουργήθηκε η ελπίδα πως η Κρήτη μπορεί να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης στην καρδιά της Μεσαράς.

Ωστόσο, ήδη από νωρίς σήμερα, κόμματα της αντιπολίτευσης,

και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην έχοντας πολιτικό αφήγημα για πολλοστή φορά, επέλεξαν να θέσουν εν αμφιβόλω μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία – και μάλιστα όχι αποκλειστικά τοπικού χαρακτήρα.

Έχουν ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους του τόπου αυτού για τις κινήσεις και τις δημόσιες ανακοινώσεις τους. Αδιαφορώντας για τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και μη σεβόμενοι τους συμμετέχοντες θεσμικούς φορείς και τα συλλογικά τους όργανα, εξέδωσαν πικρόχολες ανακοινώσεις, επιλέγοντας να στοχοποιήσουν το πρόσωπό μου ακόμα και την κυβέρνηση συνολικά.

Στην πολυετή πολιτική μου διαδρομή, έχω μάθει να πορεύομαι με πίστη στη θεσμικότητα, με επιμονή στη διαφάνεια και στην έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Για τον λόγο αυτό, και με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του θεσμού και της προοπτικής του εγχειρήματος, αποφάσισα να μην αποδεχθώ τη θέση του μεταβατικού Προέδρου της ΑΜΚΕ «Γεωργική Σχολή Μεσαράς».

Δεν αποδέχομαι την τιμητική αυτή θεσμική θέση, χωρίς όμως να παραιτούμαι από τον αγώνα και την προσπάθεια που μαζί ξεκινήσαμε, τη δημιουργία ενός εμβληματικού Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας.

Παραμένω παρών, δίπλα στους πολίτες του τόπου μου και στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, στηρίζοντας κάθε δημιουργική, αναπτυξιακή πρωτοβουλία που φέρνει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία μας και στους συμπολίτες μας.

ΠΑΣΟΚ: Η τοποθέτηση Αυγενάκη στη θέση του προέδρου της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς σημαίνει ότι δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ

«Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Τονίζει, δε, ότι «η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων, με μια fast track διαδικασία, μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων». Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει καταληκτικά ότι «δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Η επιτυχής θητεία ενός υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί προσόν

Όπως σχολιάζει σκωπτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «με ιδιαίτερη “χαρά” και “ικανοποίηση” πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Αυγενάκης, ο πολιτικός που “διαχειρίστηκε” το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ των λαθών, των αποκλεισμών, των προστίμων, της αδιαφάνειας και βέβαια των “Φραπέδων” και των “Χασάπηδων”, αναλαμβάνει Πρόεδρος του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς».

«Προφανώς, στην εκδοχή του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, η “επιτυχής” θητεία ενός Υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταγράφεται ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν. Όταν η αδιαφάνεια, οι ανακολουθίες και οι στρεβλώσεις μετατρέπονται σε “διαβατήριο” για νέες θέσεις, η γαλάζια πολιτική ηγεσία αποδεικνύει ότι η μόνη προϋπόθεση για πρόοδο και επιβράβευση, στις μέρες μας, είναι η απόλυτη υπακοή και η τυφλή ανεκτικότητα στο πολιτικό ρετουσάρισμα της πραγματικότητας», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την “παράπλευρη εμπειρία” του νέου Προέδρου: τη δημόσια καταγεγραμμένη βία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, που, όπως φαίνεται, στη νέα εποχή του Μεταρρυθμιστή Μητσοτάκη, δεν αποτελεί εμπόδιο για καμία ανάθεση. Το μήνυμα είναι σαφές, προς όλους τους Έλληνες πολίτες: αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, αξιοποιώντας το νόμο της “ισχύος”, επιβραβεύεσαι…», προσθέτει.

«Στην Κρήτη, οι περήφανοι και τίμιοι, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέρουν καλά τι σημαίνει να χτίζεις αξίες, να παλεύεις για το μέλλον και να σέβεσαι τη γη και το κοπάδι σου. Παρόλα αυτά, η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ένα ιστορικό ίδρυμα γνώσης και εκπαίδευσης, γίνεται το ιδανικό “σκηνικό” για την επόμενη πολιτική φιέστα: ένας χώρος που θα “αναβαθμίσει” την αγροτική ανάπτυξη, χωρίς να αγγίζει στην πραγματικότητα κανένα από τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα θα “αγιογραφεί” έναν, επιεικώς, αποτυχημένο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει πως:

«Είναι πασιφανές, πλέον, ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η αγροτική ανάπτυξη δεν χτίζεται με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη. Χτίζεται με τοποθετήσεις, επικοινωνιακές φιέστες και ανακύκλωση προσώπων, με παρελθόν που αξίζει να ξεχαστεί. Αν αυτή είναι η “αριστεία” που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία, τότε η Μεσαρά ας κρατήσει τα δικά της πρότυπα: γνώση, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο, τη γη και το ζωικό κεφάλαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς σόου, στην δυστοπική εποχή Μητσοτάκη».

