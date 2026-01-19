Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια σύσκεψη αγροτών-Μητσοτάκη: Στο τραπέζι η εξειδίκευση των μέτρων, στα μπλόκα οι τελικές αποφάσεις

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (19/1) ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η μαραθώνια σύσκεψη των «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, σε μια συνάντηση με έντονο παρασκήνιο και υψηλές προσδοκίες από την πλευρά των αγροτών που κράτησε τεσσεράμισι ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr, οι εκπρόσωποι των μπλόκων έθεσαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή, δίνοντας έμφαση στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στις ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών. Όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε αγροτοσυνδικαλιστής από τη Μακεδονία, «πήραμε υποσχέσεις», αποτυπώνοντας το κλίμα της συνάντησης, χωρίς ωστόσο να κρύβεται ο προβληματισμός για το πότε και πώς αυτές θα υλοποιηθούν.

«Βρήκαμε τοίχο», ανέφερε από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος Θωμάς Μόσχος, εξερχόμενος από τη συνάντηση και μάλιστα ανέφερε στο ypaithros.gr ότι δεν ξέρει αν θα συμμετάσχει τελικά στη συνάντηση για τα ΄προβλήματα της κτηνοτροφίας, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα.

Τσι΄άρας κατά την έξοδό του από το Μαξίμου

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ανέφερε στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έγινε αναλυτική συζήτηση για το ρεύμα και το πετρέλαιο. Τέθηκαν θέματα, όπως το να εκδίδονται πιο αραιά οι λογαριασμοί ρεύματος, ενώ υπήρξε ανάλυση και στον τρόπο υπολογισμού του πετρελαίου για κάθε καλλιέργεια.

Όπως έγινε επίσης γνωστ΄ό, με΄τά την συνάντηση, οι εκπρόσωποι των αγροτών θα συμμετάσχουν σε επιτροπές που θα συσταθούν για επιμέρους ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση ε΄ίναι πρόθυμη να συζητήσει.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) προσήλθαν με σαφή θέση ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε διαθέσιμο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που δέχεται το αγροτικό εισόδημα. Η αντιπροσωπεί ααποτελείτο από 25 αγρότες και 6 παρατηρητές, οι οποίοι παρουσίασαν στον πρωθυπουργό αναλυτική λίστα με 11 αιτήματα, για τα οποία, όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια επίλυσης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχει ήδη προγραμματιστεί σύσκεψη για το απόγευμα της Τρίτης, στις 6, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων του αγροτικού κινήματος, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουν από την κυβέρνηση.

Τα αιτήματα

Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και των χαμηλών τιμών

Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε αγροτικό κεφάλαιο και παραγωγή

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής

Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής όπως αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο ρεύμα 7 λεπτά/Kwh, επιδότηση λιπασμάτων, αγροεφοδίων και ζωοτροφών

Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας για την επιβίωσή μας και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση

Υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες

Σύνδεση της επιδότησης με την γεωργική παραγωγή και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο

Να μην χαθούν οι συνδεδεμένες λόγω μη κάλυψης του πλαφόν εξαιτίας καιρικών συνθηκών και νόσων

Κατάργηση των ΚΥΔ – Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις

Μέτρα για τον έλεγχο των “ελληνοποιήσεων” – στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών

Άμεσα αύξηση των αγροτικών συντάξεων.»

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη

Η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που συμμετείχαν στη συνάντηση:

Άγγελακουδης Ηλίας

Γρουζίδης Γρηγόρης

Βεσμέλης Απόστολης

Τούρτουρας Γιάννης

Σέφης Κώστας

Φρονιμόπουλος Ιορδάνης

Μήκες Δημήτρης

Χαλκίδης Τάσος

Ουζουνίδης Λάζαρος

Μπέτσας Βαγγέλης

Καρναβίας Γιάννης

Λιλίκακης Κώστας

Ζαρκαδούλας Κώστας

Παπαδάκης Κώστας

Παραμπάτης Δημήτρης

Τσίβικας Μπάμπης

Δουρούμης Κώστας

Σπυρόπουλος Παύλος

Μόσχος Θωμάς

Κούτης Ιωάννης

Τσέρνιος Χρήστος

Γκιοργκίνης Τάσος

Σεσκλιώτης Χάρης

Λεονταράκης Κώστας

Περράκης Παναγιώτης

Τζέλλας Κώστας

Τσιούτρας Γιάννης

Γιαννακός Σωτήρης

Αλειφτήρας Σωκράτης

Ιωαννίδης Ιορδάνης

Μαρούδας Ρίζος

Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα – Να μπει τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση με τους αγρότες, που πραγματοποπιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Να μπει και ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Εχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα»

Λίγα λεπτά πριν τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα». Τόνισε ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, ενώ συμπλήρωσε πως «μετά το πέρας της συνάντησης δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πρωτογενή τομέα, ενόψει των διαβουλεύσεων για το αγροτικό πετρέλαιο και τα μέτρα στήριξης των παραγωγών, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική ομαλότητα.

Αγροτικό πετρέλαιο και κρατικός προϋπολογισμός

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αγροτικό πετρέλαιο και τη χρέωση των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ο Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο», προσθέτοντας ότι η τιμή έχει καθοριστεί σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ. Η δήλωση αυτή επιχειρεί να καθησυχάσει τους αγρότες ότι τα μέτρα στήριξης είναι βιώσιμα και δεν δημιουργούν πρόσθετο βάρος στον δημόσιο προϋπολογισμό.