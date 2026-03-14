FAO – Δείκτης Τιμών Τροφίμων: Άνοδος ξανά τον Φεβρουάριο μετά από πέντε μήνες υποχώρησης

Την πρώτη άνοδο μετά από πέντε μήνες, κατέγραψε τον Φεβρουάριο ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, φτάνοντας τις 125,3 μονάδες, υψηλότερα κατά 0,9% από το αναθεωρημένο επίπεδο του Ιανουαρίου, με τα στοιχεία του μήνα να δείχνουν, συνολικά, μια ήπια ανάκαμψη.

Οι αυξήσεις στους δείκτες τιμών για τα σιτηρά, το κρέας και τα φυτικά έλαια αντιστάθμισαν τις μειώσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη ζάχαρη, οδηγώντας, έτσι, στην πρώτη άνοδο του δείκτη για το 2026. Ωστόσο, σε σύγκριση με τα ιστορικά επίπεδα, βρισκόταν 1,0% χαμηλότερα από την προηγούμενη χρονιά και 21,8% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Μαρτίου 2022, σημειώνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παρακολούθησης των διεθνών τιμών βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων, καταγράφοντας τις μηνιαίες μεταβολές στις τιμές ενός «καλαθιού» τροφίμων αναφοράς.

Ανοδικές πιέσεις στα σιτηρά

Στον τομέα των σιτηρών, ο σχετικός δείκτης σημείωσε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο καθώς διαμορφώθηκε στις 108,6 μονάδες κατά μέσο όρο. Η άνοδος αυτή συνδέεται κυρίως με την αύξηση των διεθνών τιμών του σιταριού, επηρεαζόμενες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κινδύνους ζημιών στις χειμερινές καλλιέργειες σε περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Παράλληλα, προβλήματα στις μεταφορές στη Ρωσία και γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας συνέβαλαν στην ενίσχυση των τιμών. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σιτηρά, οι μεταβολές χαρακτηρίζονται πιο περιορισμένες, με το καλαμπόκι να παραμένει σχετικά σταθερό, ενώ το κριθάρι ενισχύθηκε λόγω αυξημένης ζήτησης από την Κίνα και χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Ισχυρή η άνοδος στα φυτικά έλαια

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, έφτασε ο δείκτης τιμών των φυτικών ελαιών, διαμορφούμενος στις 174,2 μονάδες τον Φεβρουάριο, υψηλότερα κατά 3,3% από τον περασμένο μήνα. Η άνοδος αυτή οφείλεται, κυρίως, στις υψηλότερες τιμές του φοινικέλαιου, του σογιέλαιου και του κραμβέλαιου, που αντιστάθμισαν τις χαμηλότερες τιμές στο ηλιέλαιο. Η ισχυρή διεθνής ζήτηση και η μειωμένη παραγωγή σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία, συνέβαλαν στην ενίσχυση των τιμών στις διεθνείς αγορές.

Με μικρότερη άνοδο οι τιμές κρέατος

Στον τομέα του κρέατος, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 126,2 μονάδες, καταγράφοντας μικρή αύξηση (0,8% από τον Ιανουάριο) αλλά μεγαλύτερη (8%) από την προηγούμενη χρονιά. Κύρια αιτία ήταν η άνοδος τιμών σε βόειο και πρόβειο κρέας, με τις αυξήσεις σε πουλερικά και χοιρινό να χαρακτηρίζονται οριακές. Η περιορισμένη προσφορά από βασικές εξαγωγικές περιοχές, όπως η Ωκεανία, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση από μεγάλες αγορές όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών. Αντίθετα, στο χοιρινό και το κρέας πουλερικών η επάρκεια προσφοράς σε ορισμένες αγορές περιόρισε τις ανοδικές πιέσεις.

Πτώση σε γαλακτοκομικά και ζάχαρη

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κατηγορίες προϊόντων, οι τιμές των γαλακτοκομικών συνέχισαν την πτωτική τους πορεία (-1,2% από τον Ιανουάριο και -19,2% από πέρυσι) φτάνοντας στις 119,3 μονάδες. Πρόκειται για εξέλιξη που συνδέεται, κυρίως, με τη μείωση των τιμών του τυριού και την αυξημένη διαθεσιμότητα γάλακτος στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, σημαντική πτώση καταγράφηκε και στις τιμές της ζάχαρης (-4,1% από τον Ιανουάριου και -27,3% από πέρυσι) με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 86,2 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβρη του 2020. Οι χαμηλότερες τιμές οφείλονται κυρίως στις πιέσεις στις αγορές που ασκούν οι θετικές προοπτικές για την παγκόσμια παραγωγή και η επάρκεια προσφοράς.