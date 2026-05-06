Γ. Ανδριανός: Έτοιμη η ΚΥΑ για το de minimis στη μηδική ύψους 35 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Έρχεται σύντομα η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς τριφυλλιού , όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο OPEN.

«Είναι έτοιμη η υπουργική απόφαση για τη μηδική με 35 εκατ. ευρώ» είπε ερωτηθείς ο κ. Ανδριανός και πρόσθεσε ότι γίνονται εντατικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ ώστε να πληρώνονται οι πραγματικοί παραγωγοί.

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι σύντομα θα ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας θα υποβληθούν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις ενισχύσεις των παραγωγών.

Μαζί με τον ΥφΑΑΤ Γιάννη Ανδριανό στην εκπομπή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των παραγωγών που τόνισαν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ξαναβγούν στους δρόμους, καθώς όπως ανέφεραν δεν έχουν δει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα τους.