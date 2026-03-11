ΓΕΩΤΕΕ: Η νέα ΚΑΠ και το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας στο επίκεντρο ημερίδας στην AGROTICA

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, διοργανώνει Ημερίδα στο πλαίσιο της AGROTICA 2026, με θέμα «Η νέα ΚΑΠ και το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας από αύριο» την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 10:30–13:00.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις αλλαγές που φέρνει η νέα προγραμματική περίοδος (2023-2027) αλλά και οι αλλαγές που ξεκινούν στο αγροτικό τοπίο για την περίοδο μετά το 2027.

Μέσα από τις τοποθετήσεις και τον διάλογο της στρογγυλής τράπεζας που θα πλαισιώσει την εκδήλωση, επιδιώκεται η αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο η ελληνική γεωργία μπορεί να μεταβεί σε ένα πιο ψηφιακό και πράσινο μοντέλο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της και την επισιτιστική ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

