H ημέρα της ΦΙΛΑΙΟΣ για την αριστεία, και τη βιωσιμότητα

Σε μία ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η εκδήλωση της ΦΙΛΑΙΟΣ με τίτλο «Το ελληνικό ελαιόλαδο σε περιβάλλον ESG & Sustainability».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκε και η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», απονέμοντας το πρώτο βραβείο στον «ιχνηλάτη» της ποιοτικής αναβάθμισης του ελαιολάδου, Βασίλη Καμβύση, για την πολυετή προσφορά του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΦΙΛΑΙΟΣ και από τη θέση του αντιπροέδρου. Παράλληλα, βραβεύθηκαν παραγωγοί και τυποποιητές για τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους, στο πλαίσιο των διαγωνισμών «ΟΜΦΑΚΙΟΝ», «ΑΜΦΟΡΕΑΣ» και «TABLE OLIVE TROPHY».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ, Γρηγόρης Αντωνιάδης, και ο εκτελεστικός διευθυντής, Γιώργος Οικονόμου, παρουσίασαν το πόνημα με τίτλο «Συστήματα ESG στην ελαιοκομική πρακτική και επιχειρηματικότητα», έργο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γεώργιου Ζακυνθινού.

Η ημέρα της ΦΙΛΑΙΟΣ πλαισιώθηκε και από μια εικαστική συνάντηση με τη ζωγράφο Βάσω Γκιώνη-Ζησιμοπούλου, η οποία παρουσίασε έργα εμπνευσμένα από την ελιά. Μέσα από τις δημιουργίες της αναδείχθηκε η ελιά ως σύμβολο υπομονής και επιμονής στη ζωή, αποτυπωμένη μέσα από τις ιδιαίτερες μορφοπλαστικές της αποδόσεις.

Πεδίο συνάντησης

Η ελιά δεν ανήκει μόνο στο τοπίο· ανήκει στον πολιτισμό. Δεν είναι απλώς ένα δέντρο· είναι φορέας μνήμης, συμβολισμού και βιωμένης ιστορίας. Στον κορμό της διαβάζεται ο χρόνος, στις ρίζες της εγγράφεται η αντοχή και στον καρπό της συμπυκνώνεται η συνέχεια.

Η εικαστική προσέγγιση της Βάσως Γκιώνη-Ζησιμοπούλου δεν αναπαριστά την ελιά ως ένα ειδυλλιακό μεσογειακό σύμβολο. Τη μετατρέπει σε βιογραφία αγώνα. Τα ριζώματα και τα μορφώματα δεν αποτελούν απλώς μορφολογικές ασκήσεις· είναι μαρτυρίες επιμονής. Η ύλη γίνεται σώμα, οι ρωγμές αποκτούν φωνή και η πληγή δεν αποκρύπτεται, αλλά ενσωματώνεται. Μέσα από αυτή τη γλώσσα της σιωπηλής αντοχής, η τέχνη υπενθυμίζει ότι η επιβίωση δεν είναι θρίαμβος, αλλά διάρκεια. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο η τέχνη συναντά την επιστήμη.

Το έργο του καθηγητή Γεωργίου Ι. Ζακυνθινού για την εφαρμογή συστημάτων ESG στην ελαιοκομική πρακτική και επιχειρηματικότητα συνιστά μια ουσιαστική ακαδημαϊκή παρέμβαση στον σύγχρονο διάλογο περί βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα εδώ δεν αντιμετωπίζεται ως σύνθημα ή ως επικοινωνιακή στρατηγική, αλλά ως δομική αρχή επιβίωσης ενός ολόκληρου παραγωγικού και πολιτισμικού οικοσυστήματος.

Όπως η ελιά προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της, έτσι και η σύγχρονη ελαιοκομία καλείται να ενσωματώσει το Περιβάλλον (E), την Κοινωνία (S) και τη Διακυβέρνηση (G) όχι ως εξωτερικές επιταγές, αλλά ως εσωτερική της ηθική. Το ESG, υπό αυτό το πρίσμα, μεταφράζεται σε μια σύγχρονη μορφή επιμονής: σε συμφωνία με τον χρόνο, σε σεβασμό προς το όριο, σε ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η παραγωγή ως πολιτισμική πράξη

Σύμφωνα με τα μέλη του Δ.Σ., «η Λέσχη ΦΙΛΑΙΟΣ λειτουργεί ως ο χώρος αυτής της συνάντησης. Εκεί όπου η παραγωγή γίνεται πολιτισμική πράξη. Όπου η γευσιγνωσία μετατρέπεται σε αισθητική εκπαίδευση. Όπου η παράδοση δεν παγιδεύεται στο παρελθόν, αλλά επανανοηματοδοτείται μέσα από σύγχρονες μορφές δημιουργίας».

Υποστηρίζουν ακόμη ότι η ελιά αναδεικνύεται σε κοινό τόπο τέχνης, πολιτισμού και επιστήμης. Η εικαστική μαρτυρία και η ακαδημαϊκή τεκμηρίωση δεν αντιπαρατίθενται, αλλά συνομιλούν, με αποτέλεσμα η μία να φωτίζει την εσωτερική μορφή της αντοχής και η άλλη να διαμορφώνει το θεσμικό της πλαίσιο.

Στο κέντρο αυτής της συνάντησης βρίσκεται η επιμονή της επιβίωσης, όχι ως ένστικτο, αλλά ως συνειδητή επιλογή να συνεχίζει και να ριζώνει· να μετασχηματίζει την πληγή σε μορφή και τη γνώση σε ευθύνη. Η ελιά δεν υπόσχεται αθανασία· υπόσχεται παρουσία. Και η παρουσία, όταν θεμελιώνεται στην τέχνη και στη γνώση, γίνεται μέλλον.