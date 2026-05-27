Ιχθυοκαλλιέργεια: Εθνικός πρωταθλητής σε εξαγωγές και κερδοφορία

Στη στρατηγική σημασία της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας για την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας αναφέρθηκαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο υφυπουργός, Αθανάσιος Καββαδάς, στο 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026, με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα».

Ο κ. Σχοινάς, μιλώντας στην έναρξη του συνεδρίου στις 15 Μαΐου, χαρακτήρισε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια «εθνικό πρωταθλητή» και έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Όπως τόνισε, ο κλάδος έχει επενδύσει στην ποιότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής παραγωγής μεσογειακών ειδών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εξαγωγική δυναμική του τομέα, καθώς περίπου το 80% της ελληνικής παραγωγής κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές, καθιστώντας το ελληνικό ψάρι πρεσβευτή ποιότητας και αξιοπιστίας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και την αξιοποίηση του προγράμματος ΠΑΛΥΘ 2021-2027, ύψους 519 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΠΑΛΥΘ, αναφέρθηκε στη νέα παρέμβαση ύψους 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη της χώρας, η οποία –όπως είπε– ενισχύει έμπρακτα τη βιωσιμότητα και την παραγωγική δραστηριότητα του τομέα (σ.σ. η πρόσκληση για επενδύσεις δημοσιεύτηκε εντός του Μαΐου).

Αναφερόμενος στη στρατηγική της χώρας έως το 2030, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής κατά 5%, με παράλληλη ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Από την πλευρά του, μιλώντας το Σάββατο 16 Μαΐου, ο κ. Καββαδάς ανέδειξε τη βιώσιμη διάσταση της υδατοκαλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να προχωρά με σχέδιο, ισορροπία και σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Τόνισε την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης με τον τουρισμό και την παράκτια αλιεία, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα για να παραμείνει πρωταγωνίστρια δύναμη στη μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο κλάδος σε αριθμούς

Σύμφωνα με τους φορείς του κλάδου, το 2025 ήταν κερδοφόρο για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια. Η ζήτηση για ελληνικό ψάρι παρέμεινε υγιής, η πορεία των εξαγωγών κατέγραψε άνοδο ενώ ενισχύθηκε η διείσδυση σε σημαντικές αγορές.

Όπως προκύπτει από την 11η Ετήσια Έκθεση Υδατοκαλλιέργειας της ΕΛΟΠΥ, το 2024 η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού μειώθηκε κατά 5,5% στους 114.500 τόνους ακολουθώντας την τάση που είχε η παραγωγή τους στην Ε.Ε. αλλά και διεθνώς. Η αξία των πωλήσεων ωστόσο αυξήθηκε κατά 3,5% στα 721 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η πτώση της παραγωγής επηρέασε ανάλογα και τις εξαγωγές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας οι οποίες κυμάνθηκαν στους 94.132 τόνους. Οι μέσες τιμές εξαγωγών ήταν βελτιωμένες και για τα δύο είδη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (+17% η τσιπούρα, +2% το λαβράκι). Σε μία χρονιά όπου το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών της χώρας ήταν ελλειμματικό, τα ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας διατήρησαν την έντονη εξωστρέφεια τους συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων.

Το 82% της παραγωγής διατέθηκε σε 38 αγορές εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα, οι εξαγωγές ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού το 2024 ανήλθαν σε 94.132 τόνους αξίας 585,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 6,2% ως προς τον όγκο και αύξηση 2,3% ως προς την αξία εξαγωγών σε σχέση με το 2023, κατατάσσοντας την ιχθυοκαλλιέργεια στον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας.