Ηλεία: Αποζημιώσεις χωρίς αντίκρισμα για τους πληγέντες από τις ζωονόσους

Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο αναμονής, η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των πληγέντων από τις περσινές ζωονόσους όχι μόνο δεν έφερε ανακούφιση, αλλά προκάλεσε οργή και απογοήτευση στον κτηνοτροφικό κόσμο. Η πρόβλεψη για 14 ευρώ ανά παραγωγικό ζώο στις περιοχές με κρούσματα, όπως η Ηλεία, και μόλις 4 ευρώ στις υπόλοιπες, θεωρείται από τους κτηνοτρόφους του κλάδου ανεπαρκής, άδικη και χωρίς ξεκάθαρους όρους. Την ώρα που οι μονάδες έχουν αποδεκατιστεί, τα ζώα βρίσκονται για μήνες σε καραντίνα και το κόστος εκτροφής έχει εκτοξευθεί, οι κτηνοτρόφοι μιλούν για μέτρα που μοιάζουν περισσότερο με «λογιστική διευθέτηση» παρά με πραγματική αποζημίωση.

Ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Ηλείας, Κώστας Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι ακόμη και το ποσό των 14 ευρώ δεν επαρκεί, ενώ τα 4 ευρώ για τις μη πληγείσες περιοχές είναι «εξαιρετικά χαμηλά». Όπως υπογράμμισε, για μια μονάδα με 200 αιγοπρόβατα η ενίσχυση μεταφράζεται σε περίπου 3.000 ευρώ, ποσό που δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ζημιές. «Για να ικανοποιηθεί ο κτηνοτρόφος, θα έπρεπε η ενίσχυση να ξεκινά από τα 20 ευρώ ανά ζώο», σημείωσε.

Κτηνοτρόφοι από περιοχές που βρέθηκαν για μήνες σε καραντίνα τονίζουν ότι η αποζημίωση των 14 ευρώ ανά ζώο δεν μπορεί να καλύψει το πραγματικό ημερήσιο κόστος εκτροφής, το οποίο φτάνει το 1,5 ευρώ ανά ζώο. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η ενίσχυση αφορά μόνο τα παραγωγικά ζώα, αφήνοντας εκτός σημαντικό μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Όπως υποστηρίζουν, ακόμη και τα 20 ευρώ ανά ζώο δεν επαρκούν, ενώ ζητούν αποζημιώσεις που θα βασίζονται στον πραγματικό αριθμό ζώων και στη διάρκεια της καραντίνας.