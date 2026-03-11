Ημερίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων στο πλαίσιο της FOOD EXPO 2026 την Κυριακή

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχοντας ως αποστολή την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στον παγκόσμιο χάρτη και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της FOOD EXPO 2026, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στην Συνεδριακή Αίθουσα C2, ημερίδα με θέμα: «Αγροδιατροφή 2030: Το νέο εξαγωγικό μοντέλο της Ελλάδας». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος (Σπάτα Αττικής).

Πρόγραμμα ημερίδας

Συντονιστής: Δημήτρης Χριστούλιας, δημοσιογράφος ΑΝΤ1·Realnews-Foodlife

12:30 – 12:40 – Χαιρετισμός του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα

12:40 – 12:45 – Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία πενταετία 2020-2025 με ορίζοντα το 2030

Ομιλητής: Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

12:45 – 13:15 – Χρηματοδότηση-Εργαλεία, ασφάλιση και ρίσκο στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων

Συμμετέχοντες σε πάνελ: Πρόεδρος Export Credit Greece, κ. Θοδωρής Βουρδόλης , Head of Transaction Banking – AGM, κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης , Δ/ντης Ανάπτυξης Δικτύου Goldair Cargo, κ. Γιώργος Στάμνος, Head of Investment Projects Department Noisis, κ. Μανώλης Κουτελιάς .

13:15 – 13:45 – Το εξαγωγικό στοίχημα της αγροδιατροφής μέχρι το 2030

Συμμετέχοντες σε πάνελ: Πρόεδρος ΠΕΜΕΤΕ, κ. Κώστας Ζούκας – Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ, κ. Χρήστος Αποστολόπουλος – Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, Ελαιογνώστης – Εμπειρογνώμονας Αλυσίδας Αξία Ελαιολάδου, Μανώλης Καρπαδάκης – Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου (ΕΔΟΑ), κ. Χρήστος Κολιός

13:45-14:15 – Μεταποίηση & Προστιθέμενη Αξία: Από το προϊόν στο brand

Συμμετέχοντες σε πάνελ: Πρόεδρος ΠΣΕ, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης – Senior Investment Partner SMERemediumCap, κ. Μπραϊμης Γιώργος – Δ/νων Σύμβουλος Creat Food, κ. Άρης Κεφαλογιάννης

14:15-14:25 – Ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας στην ανάπτυξη των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Ομιλητής: Πρόεδρος Optima Foods, κ. Κώστας Μάστορας

14:25-14:45 – Ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας στην ανάπτυξη των εξαγωγών των αγροδιατροφικών προϊόντων – Πολυμερείς οικονομικές σχέσεις

Συμμετέχοντες σε πάνελ: Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Διευθυντής της Β1 Δ/νσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, κ. Γεώργιος Τοσούνης – Σύμβουλος ΟΕΥ Β, Διευθύνων της Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής, κ Σπυρίδων Δάκογλου

14:45-14:55 – Κλείσιμο Ημερίδας – Συμπεράσματα