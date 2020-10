LIFE CLIMATREE: Διαδικτυακό συνέδριο για τα καρποφόρα δέντρα στην υπηρεσία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής την Πέμπτη 22/10

Το Ευρωπαϊκό Έργο LIFE CLIMATREE, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιεί το τελικό Διαδικτυακό Συνέδριο του Έργου με θέμα “ Τα καρποφόρα δέντρα στην υπηρεσία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής”, υπό την αιγίδα του Πράσινου Ταμείου. Εν μέσω των περιορισμών που θέτει ο COVID-19, το τελικό Συνέδριο θα λάβει χώρα σε “εικονικό περιβάλλον”.

Το LIFE CLIMATREE αποδεικνύει τον σημαντικό, και σε μεγάλο βαθμό αγνοημένο, ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Αυτό όταν συνδυαστεί με τα υπόλοιπα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των δενδρωδών καλλιεργειών τις αναδεικνύει ως μια σημαντική αγροτική δραστηριότητα που μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες είναι σημαντικές για την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και το κλίμα. Αυτήν την συνεισφορά, στις ειδικές συνθήκες των χωρών της Μεσογείου, αναδεικνύει το Ευρωπαϊκό Έργο LIFE CLIMATREE.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα αποσαφηνιστεί κατά πόσο τα καρποφόρα δέντρα μπορούν να συνεισφέρουν στην απορρόφηση CO 2 από την ατμόσφαιρα και έτσι να συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι εκπομπές καθώς και η απορρόφηση CO 2 από τις δενδρώδεις καλλιέργειες εξαρτώνται άμεσα από τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές πρακτικές και την εν γένει διαχείριση των δενδρώνων. Ο εντοπισμός και η προβολή των κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών προς την κατεύθυνση της αύξησης της απορρόφησης CO 2 και μείωσης των σχετικών εκπομπών, μπορεί να εμπλουτίσει την αγροτική πολιτική με βιώσιμους κλιματικούς στόχους. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στον ιστότοπο του έργου (www.lifeclimatree.eu)

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/eFZjqkKDgqqzaQ8V6

Σε συνέχεια της εγγραφής σας θα λάβετε αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες για τον τρόπο παρακολούθησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στη φόρμα συμμετοχής.

Πληροφορίες:

Ελευθερία Ζιάκκα (Επιστημονική Γραμματέας)

E-mail: [email protected]

Τηλ: 210 92 47 450, 210 92 48 781