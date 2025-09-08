Νεό καινοτομό προϊόν: Αλεύρι από κουκούτσι σταφυλιού και αμυγδάλου από την ΙΛΙΟΝΗ

Για τον Ροδοπίτη αγρότη Χρήστο Τζελέπη, πρωταρχικός στόχος ήταν η παραγωγή φυτικού ελαίου από σπόρους σταφυλιών με τη διαδικασία της ψυχρής έκθλιψης. Τον πραγματοποίησε μέσα στους κόλπους της εταιρείας ΙΛΙΟΝΗ, που ίδρυσε το 2020, θέλοντας, παράλληλα με την ενασχόλησή του με τα χωράφια στον γενέθλιο τόπο του, να περάσει στη μεταποίηση, με τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος για την Ελλάδα. Έχοντας την ουσιαστική στήριξη –ως τεχνικού σύμβουλου– του μηχανολόγου μηχανικού Δημήτρη Ζαϊτίδη και εμπνευσμένος από την κόρη του βασιλιά Πρίαμου της Τροίας, την Ιλιόνη, έφτιαξε στην Αίγειρο το εργαστήριό του. Έκει ικανοποίησε το όραμα που είχε επί χρόνια στα σκαριά: Την παρασκευή ενός ελαίου που παρουσιάζει μεγάλη γκάμα χρήσεων σε κοσμητολογία, φαρμακολογία και τρόφιμα.

Αλεύρι από κουκούτσι σταφυλιού

Μετά την επιτυχημένη πορεία των βιολογικών και φυσικών ελαίων από ελληνικές ποιοτικές πρώτες ύλες με αυστηρά πρότυπα παραγωγής και καινοτόμες τεχνικές, ο ίδιος προχώρησε στον επόμενο στόχο, στον τομέα της διατροφής. «Έχοντας πετύχει την επιθυμητή ποιότητα και έχοντας εισπράξει ουσιαστική ανταπόκριση από τους πελάτες της χονδρικής, στραφήκαμε στην παραγωγή αλευριού από κουκούτσι σταφυλιού», αναφέρει.

Ο κ. Τζελέπης εξηγεί ότι η επιτυχία του καινοτόμου σταφυλοκουκουτσέλαιου και η ζήτηση που διέκρινε στην αγορά για ένα νέο, υγιεινό διατροφικό προϊόν δημιούργησαν το συγκεκριμένο αλεύρι, που έχει πλούσια διατροφικά πλεονεκτήματα, ενδείκνυται για άτομα που ακολουθούν ειδική διατροφή για λόγους υγείας, για αθλητές, καθώς και για φίλους των βιολογικών τροφίμων. Συνιστά μια υπερτροφή, παραγόμενη από 100% ελληνική βιολογική πρώτη ύλη.

Η ΙΛΙΟΝΗ δημιούργησε αλεύρι από κουκούτσι σταφυλιού και αμυγδάλου, έχοντας αδειοδοτηθεί και πιστοποιηθεί για χρήση αυτών στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. «Γίνονται αναλύσεις στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν, διασφαλίζοντας την ποιότητα», εξηγεί ο ίδιος.

Το αλεύρι από κουκούτσι σταφυλιού αποτελεί ένα μοναδικό προϊόν για την ελληνική αγορά. Παράγεται από καθαρούς σπόρους σταφυλιού Χαλκιδικής βιολογικής καλλιέργειας, μετά την αφαίρεση του λαδιού με ψυχρή έκθλιψη, σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην παραγωγική διαδικασία δεν επηρεάζουν τις φυσικές του ιδιότητες, οι οποίες, σε συνδυασμό με το λάδι που υπάρχει μέσα του, προσδίδουν μοναδικά χαρακτηριστικά.

Τα οφέλη στην υγεία

Δεν περιέχει γλουτένη και είναι κατάλληλο για κατανάλωση από άτομα με δυσανεξία. Επιπλέον, ενδείκνυται για δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά. Οι θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ουσίες του συμβάλλουν στον καθαρισμό του αίματος, καθώς απομακρύνουν τις βλαβερές ουσίες, γεγονός που συμβάλλει και στη μείωση των επιπτώσεων του καπνίσματος. Επίσης, προστατεύει από καρδιαγγειακά νοσήματα, γιατί διεγείρει την καλή κυκλοφορία του αίματος και προλαμβάνει τον σχηματισμό θρόμβων. Ακόμη, η υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικές ουσίες βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου, ενώ οι αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του αναστέλλουν την ανάπτυξη μικροβίων και προλαμβάνουν τις λοιμώξεις. Παράλληλα, προστατεύουν τους πνεύμονες και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο κρυολογήματος, γρίπης και άλλων αναπνευστικών παθήσεων. Τέλος, είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και Ε και σε αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή που βελτιώνουν την υφή του δέρματος και καταπολεμούν τη γήρανση.

Πώς χρησιμοποιείται

Η δοσολογία είναι 1-2 κουταλιές της σούπας ημερησίως. Μπορεί να προστεθεί σε μούσλι, χυμούς, τσάι και γιαούρτι. Επίσης, μπορεί να αντικαταστήσει από 10% έως 30% του αλεύρου στα αρτοσκευάσματα, ενώ χρησιμοποιείται και για παρασκευή καλλυντικών, χάρη στις αντιφλεγμονώδεις και αντιαλλεργικές ιδιότητές του. Σημειώνεται ότι το αλεύρι από σπόρους σταφυλιού ενδείκνυται για αθλητές που θέλουν να λαμβάνουν πρωτεΐνη χωρίς να αυξάνουν τον όγκο τους.

Αλεύρι από καρπούς αμυγδάλου

Το αλεύρι από καρπούς αμυγδάλου καινοτομεί ως προϊόν ψυχρής έκθλιψης. Παράγεται από καρπούς θεσσαλικού βιολογικού αμυγδάλου, μετά την αφαίρεση του λαδιού με ψυχρή έκθλιψη, σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην παραγωγική διαδικασία δεν επηρεάζουν τις φυσικές του ιδιότητες που, σε συνδυασμό με το λάδι που υπάρχει μέσα του, του προσδίδουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Το αλεύρι αμυγδάλου είναι μια εξαιρετική υγιεινή εναλλακτική λύση για το συνηθισμένο αλεύρι.

Είναι κατάλληλο για κατανάλωση από ανθρώπους με δυσανεξία στη γλουτένη. Έχοντας χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, προσφέρεται για υγιεινή διατροφή. Γενικά, συμβάλλει στη μείωση του βάρους, καθώς αυξάνει το αίσθημα κορεσμού λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και ακόρεστα λιπαρά. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, βιταμίνη Ε, φυτικές ίνες, μαγνήσιο, σίδηρο και υγιή λίπη και αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό. Μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, γιατί ενισχύει την «καλή» και μειώνει την «κακή» χοληστερόλη, καθώς είναι πλούσιο σε μαγνήσιο και φυτικές ίνες, ενώ μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση. Διαθέτοντας χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους διαβητικούς ή όσους θέλουν να ελέγχουν το σάκχαρό τους. Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά, τα οποία αφαιρούνται από το λευκό αλεύρι.

Πώς χρησιμοποιείται

Η δοσολογία είναι 1-2 κουταλιές της σούπας ημερησίως. Μπορεί να προστεθεί σε μούσλι, χυμούς, τσάι και γιαούρτι. Επίσης, χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού, σε ποσοστό από 30% έως 50% επί του συνολικού αλεύρου, και αρτοσκευασμάτων. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπιτικά ζυμαρικά και κεφτεδάκια ή ως επικάλυψη σε κοτόπουλο ή ψάρι.

Και τα δύο νέα προϊόντα από την ΙΛΙΟΝΗ προσφέρονται σε συσκευασίες του 1 κιλού, των 500 και των 200 γραμμαρίων.

