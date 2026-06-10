Νέοι παραγωγοί επενδύουν στην καλλιέργεια ρίγανης

Ο θεσσαλικός κάμπος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα πεδίο όπου «παρελαύνουν» και δοκιμάζονται νέες, σύγχρονες και ελκυστικές καλλιέργειες (όπως τα αρωματικά φυτά), κλέβοντας την παράσταση από τις παλιές παραδοσιακές καλλιέργειες.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της στροφής βρίσκεται η ελληνική ρίγανη, η οποία βλέπει τα καλλιεργούμενα στρέμματά της στη Θεσσαλία να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση. Μέχρι και πενταπλασιασμό!

Ο Γιώργος Μπέης από τον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων είναι ένας από τους πολλούς παραγωγούς, που αποφάσισαν να σπείρουν για πρώτη χρονιά ρίγανη, αντικαθιστώντας τα χωράφια όπου καλλιεργούσε ντομάτα και σιτάρι.

Σταθερό εισόδημα

Ο λόγος προφανής: Οι παραπάνω καλλιέργειες μαζί με το βαμβάκι και τον αραβόσιτο έχουν χάσει σημαντικό μέρος του εισοδήματος, που έδιναν παλιότερα στον παραγωγό, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής. «Αντιθέτως, η ρίγανη σου εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα κι ένα καλό μεροκάματο με την προϋπόθεση ότι θα ασχοληθείς με συνέπεια σ΄όλα τα στάδια της παραγωγής», δηλώνει ο κ. Μπέης στην «ΥΧ» και προσθέτει: «Βρισκόμαστε λίγο πριν τη συγκομιδή και, όσοι έσπειραν μέχρι τέλος Οκτωβρίου, προσδοκούν σε καλές παραγωγές. Την πρώτη χρονιά περίπου στα 150 κιλά, τη δεύτερη και τρίτη χρονιά –εάν όλα πάνε καλά– σε περισσότερα. Οι ποικιλίες που μπήκανε στα τέλη του έτους αναμένεται να αποδώσουν λιγότερα κιλά, γιατί το φυτό θέλει να ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Κόστος παραγωγής

Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος, η ρίγανη έχει ένα κοστολόγιο 250 ευρώ το στρέμμα: Να προετοιμάσεις το χωράφι, να αγοράσεις τα φυτά, να αντιμετωπίσεις τα ζιζάνια, τα οποία τον δεύτερο και τρίτο χρόνο μεγαλώνουν. Οι τιμές που προσδοκούν οι παραγωγοί για τη φετινή χρονιά, με βάση και την περσινή εμπειρία, κυμαίνονται στο 1,40-1,50 ευρώ/κιλό».

Σύμφωνα με τον κ. Μπέη, «η ρίγανη θέλει ελαφρά χώματα όχι βαριά, να μην κρατά νερά και θέλει ξηρασία. Σε καμία περίπτωση βροχή, ιδιαίτερα το 48ωρο που ακολουθεί το αλώνισμα και η ρίγανη θα πρέπει να στεγνώσει στο χωράφι. Η συγκομιδή γίνεται με μηχανή, κατόπιν συνεργασίας με τους γεωπόνους των εταιρειών, οι οποίοι παρέχουν διαρκώς χρήσιμες συμβουλές, καθώς οι περισσότεροι καλούνται να την καλλιεργήσουν για πρώτη φορά, χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. Η ρίγανη δεν είναι μία δυναμική καλλιέργεια, αλλά σίγουρα μπορεί να σου δώσει ένα σταθερό μεροκάματο», καταλήγει ο αγρότης από τα Φάρσαλα.