Neuropublic: Μία επιτυχημένη πορεία 20 χρόνων

Όραμα της εταιρείας είναι να συνεχίσει να αποτελεί δυναμικό μέρος της εθνικής, πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας, της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης, με γνώμονα τον σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον.

Η NEUROPUBLIC AE παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε οργανισμούς και επιχειρήσεις της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς, προσφέρoντας σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων στους τομείς της γεωργίας, των τηλεπικοινωνιών, της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας, της παρατήρησης Γης, της μηχανογράφησης οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της ψηφιακής τεκμηρίωσης. Παράλληλα, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Σήμερα, περισσότεροι από 800.000 τελικοί χρήστες της γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης αξιοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, προσφέροντάς της επάξια μία θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Επενδύσεις & στρατηγικές συνεργασίες

Οι συνολικές επενδύσεις της την τελευταία δεκαετία ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν την ανέγερση ενός σύγχρονου, ιδιόκτητου κτηρίου 1.700 τ.μ. στον Πειραιά́ με Data Center τελευταίας τεχνολογίας, μέσω του οποίου η εταιρεία παρέχει cloud υπηρεσίες, καθώς και το επίσης ιδιόκτητο νεόδμητο κτήριο gaiasense HUB, συνολικής επιφάνειας 3.400 τ.μ. Το 2021, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο μετοχικό́ κεφάλαιο της NEUROPUBLIC με μειοψηφικό ποσοστό, ενώ το 2023 ολοκληρώθηκε και η συμμετοχή του LATSCO FAMILY OFFICE, επίσης με μειοψηφικό ποσοστό, στην εταιρεία.

Η δέσμευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η υπεροχή και η ανάπτυξη της NEUROPUBLIC είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ήθος και τις αξίες που αρμόζουν σε μία σχέση σεβασμού με τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. H εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως θεμέλιο για βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνία και το περιβάλλον, προωθώντας λύσεις που βελτιώνουν την αγροτική παραγωγή με οικολογική και κοινωνικά υπεύθυνη προσέγγιση (δωρεά προς τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά, δωρεά στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, χορηγίες σε εκδηλώσεις οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό, τη γνώση και την καινοτομία κ.λπ.).

Επιπλέον, στον ευρύτερο συνεργατικό σχηματισμό απασχολούνται πάνω από 200 εργαζόμενοι, εκ των οποίων πάνω από το 72% είναι υψηλής εξειδίκευσης (Data Analysis, IoT, μηχανικοί Πληροφορικής) και επιστήμονες ανώτατης εκπαίδευσης, όχι μόνο από τον τομέα της Πληροφορικής, αλλά και από άλλους επιστημονικούς κλάδους (μηχανικοί Γης, τοπογράφοι, γεωπόνοι, μετεωρολόγοι, ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί, διδακτορικοί ερευνητές κ.λπ.).

Η NEUROPUBLIC μεταξύ των αναδόχων ενός οραματικού έργου

Η εταιρεία, μαζί με τον Όμιλο ΟΤΕ και τη διαφημιστική ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υλοποιούν το πρωτοποριακό έργο «Γεωργία με Ευφυΐα», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργικού Τομέα και απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς, ενώ είναι η πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ένα κράτος δρομολογεί τη δημιουργία μίας εθνικού επιπέδου υποδομής ευφυούς γεωργίας, συμβάλλοντας σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η καινοτομία του gaiasense

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense by NEUROPUBLIC αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο ανάπτυξης της ψηφιακής αγροτικής συμβουλευτικής, με εφαρμογή σε χιλιάδες αγρότες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει όλες του τις τεχνολογικές συνιστώσες (λογισμικό, τηλεμετρικοί σταθμοί, αισθητήρες, υπολογιστικά συστήματα, αναλυτικές μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων) και έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήματος των σταθμών σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται από τεχνολογική υποδομή χιλιάδων αισθητήρων IoT εγκατεστημένων σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής γης, μια ψηφιακή πλατφόρμα συγκέντρωσης και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης Γης, ένα οικοσύστημα cloud εφαρμογών λογισμικού για κινητές συσκευές και υπολογιστές. Με το gaiasense app, ο χρήστης μπορεί να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στο κινητό του.

Η ψηφιακή δακοπαγίδα gaiaTRAP

Η NEUROPUBLIC λανσάρει την πρώτη ολοκληρωμένη, αξιόπιστη λύση για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η ψηφιακή δακοπαγίδα gaiaTRAP αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Επεξεργασίας Εικόνας για την αυτόματη αναγνώριση και καταγραφή εντόμων, με στόχο την έγκαιρη και ακριβή παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς.

Μια σύγχρονη γραμμή παραγωγής

To gaiasense HUB της NEUROPUBLIC διαθέτει υπερσύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που εκτείνεται σε, συνολικά, 320 τ.μ. σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπερσύγχρονου έξυπνου κτηρίου. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με καινοτόμες δυνατότητες αυτοματισμού και μπορεί να αξιοποιηθεί από εταιρείες που επιθυμούν να κατασκευάζουν ηλεκτρονικές πλακέτες σε περιβάλλον με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές.