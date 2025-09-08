Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος «όχημα» ανάπτυξης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη

Με την ενεργοποίηση του Δυτικού Προαστιακού έως το τέλος του χρόνου, συμπληρώνεται μια καίρια ψηφίδα στη συνεχή αναβάθμιση του χάρτη των συγκοινωνιακών μεταφορών της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας την ομαλή και ισόρροπη σύνδεση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη δυτική πλευρά της πόλης, αλλά και με την «καρδιά» της ΒΙΠΕΘ

Η άμεση ενεργοποίηση του Δυτικού Προαστιακού Σιδηρόδρομου της Θεσσαλονίκης από το τέλος του χρόνου, όπως ανακοίνωσαν τις προηγούμενες μέρες από την πόλη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πέρα από την προφανή, ουσιαστική συνεισφορά του στην αναβάθμιση του δικτύου των συγκοινωνιών, θα αποτελέσει, επίσης, έναν κρίσιμο επιταχυντή των διεργασιών ανάπτυξης, ειδικά στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Είναι ένα έργο που διεκδικούσαμε με σταθερή επιμονή την τελευταία πενταετία, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της πόλης και διεκδικώντας με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις τη δρομολόγησή του, καθώς έχουμε εντοπίσει τα σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα της –παρεξηγημένης κατά τ’ άλλα– Δυτικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, είχαμε εγκαίρως διαγνώσει ότι ο Προαστιακός θα ενισχύσει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς την πορεία ανάπτυξης, στην οποία εισέρχεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια η δυτική πλευρά της πόλης.

Θυμίζω ότι από το 2020 οργανώσαμε το κοινό μέτωπο αυτοδιοίκησης και φορέων, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουμε» τον Δυτικό Προαστιακό από τις ατέρμονες συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων που μέχρι τότε προχωρούσαν έως ένα στάδιο, αλλά δεν ολοκληρώνονταν. Οι αγώνες μας έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού οι κυβερνητικές ανακοινώσεις των προηγούμενων ημερών υιοθετούν το σύνολο των θέσεων και των προτάσεών μας, τη σύντομη επαναφορά στις ράγες του Δυτικού Προαστιακού, την πρόβλεψη για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αλλά και την επέκταση του Προαστιακού με δύο νέες στάσεις, στη Γέφυρα και τον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνος.

Πρακτικά οφέλη

Τα πρακτικά οφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης από τον σχεδιασμό που ενεργοποιεί άμεσα η κυβέρνηση για τον Δυτικό Προαστιακό είναι πολλαπλά και «ακουμπούν» στις κεντρικές στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προσέλκυση επενδύσεων και την εξωστρέφεια της οικονομίας. Πρώτα από όλα, ο Δυτικός Προαστιακός έρχεται να αναβαθμίσει και να «κουμπώσει» το δίκτυο των συγκοινωνιακών μεταφορών της πόλης, προσφέροντας ταχύτητα, άνεση, ασφαλή και εύκολη μετακίνηση στο επιβατικό κοινό, από τον Δήμο Χαλκηδόνος μέχρι τη Ν. Ελβετία.

Επιπρόσθετα, ο Δυτικός Προαστιακός εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τους χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενους και φοιτητές που κατευθύνονται καθημερινά προς τα ΚΤΕΛ, τη ΒΙΠΕΘ, το ΔΙΠΑΕ, αλλά και τα κέντρα logistics που με ραγδαίους ρυθμούς αναπτύσσονται στα δυτικά. Προφανώς, συμβάλλει και σε περαιτέρω μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός του αστικού ιστού της πόλης, τον περιορισμό των αυτοκινήτων, ενώ θα επιτρέψει την «εξοικονόμηση» αστικών λεωφορείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ενίσχυση γραμμών σε άλλα σημεία της πόλης.

Με την ενεργοποίησή του έως το τέλος του χρόνου, συμπληρώνεται μια καίρια ψηφίδα στη συνεχή αναβάθμιση του χάρτη των συγκοινωνιακών μεταφορών της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας την ομαλή και ισόρροπη σύνδεση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη δυτική πλευρά της πόλης, αλλά και με την «καρδιά» της ΒΙΠΕΘ, της μεγαλύτερης Βιομηχανικής Περιοχής της χώρας, με συνδυασμένα μέσα μεταφοράς.

Δημιουργούνται, ταυτόχρονα, νέοι όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και νέων επιχειρηματικών μονάδων στην ευρύτερη δυτική περιοχή, συνυπολογίζοντας τη γειτνίασή της με το λιμάνι, τα εθνικά και διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα.

Δύο κλάδοι

Σύμφωνα με την υπάρχουσα σχεδίαση, ο Δυτικός Προαστιακός της Θεσσαλονίκης ξεκινά από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, συνεχίζει προς Μενεμένη, οδό Επτανήσου και Κορδελιό και, στη συνέχεια, αναπτύσσεται σε δύο κλάδους. Ο πρώτος καταλήγει στη Σίνδο, σε ελάχιστη απόσταση από το ΔΙΠΑΕ και τη νότια είσοδο της ΒΙΠΕΘ, που –όπως ανακοινώθηκε– θα τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του χρόνου. Ο δεύτερος κλάδος, που κατευθύνεται προς την Αγχίαλο και τη βόρεια είσοδο της ΒΙΠΕΘ, ανακοινώθηκε ότι θα λειτουργήσει με βάση τις κυβερνητικές δεσμεύσεις έως το Πάσχα του 2026.

Την ίδια ώρα, η κυβερνητική αποδοχή της πρότασής μας για τη δημιουργία δύο νέων στάσεων του Προαστιακού στον Δήμο Χαλκηδόνος, στον Άγιο Αθανάσιο και τη Γέφυρα, πέραν της αυταπόδεικτης αναβάθμισης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των κατοίκων με σημαντική βελτίωση του χρόνου μετακίνησης από και προς το κέντρο της πόλης, διαμορφώνει τις ειδικές εκείνες προϋποθέσεις για περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη της ευρύτερης αυτής περιοχής, σε μια περίοδο, μάλιστα, με οξυμένο το πρόβλημα της στέγης. Σημειωτέον ότι οι δύο οικισμοί Αγίου Αθανασίου και Γέφυρας έχουν άρτια πολεοδόμηση και περιοχές για επέκταση.

Από την άλλη, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι με την έναρξη λειτουργίας του Προαστιακού της Δυτικής Θεσσαλονίκης, από τον Ν. Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τον Δήμο Χαλκηδόνος, διαμορφώνονται ικανές προϋποθέσεις, ώστε να ανοίξει η συζήτηση για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση με Προαστιακό και επόμενων γεωγραφικών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Δική μας διεκδίκηση είναι σε επόμενο στάδιο να φτάσει έως τα Γιαννιτσά.

Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα την πορεία υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος που ανακοινώθηκε. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας μας με το υπουργείο Μεταφορών, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου μας ζητηθεί, ώστε ο Δυτικός Προαστιακός να ενταχθεί ταχύτατα στην καθημερινότητα των πολιτών.

γράφει ο Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης