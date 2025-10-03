Παραμένει το πρόβλημα στην κτηνιατρική υπηρεσία Λήμνου

Από την κτηνιατρική υπηρεσία Μυτιλήνης συνεχίζει να καλύπτεται η Λήμνος παρά το γεγονός ότι δυο στρατιωτικοί κτηνίατροι μετέβησαν στη Λήμνο αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα το απαραίτητο ΦΕΚ για να υπογράφουν τα σχετικά με τους ελέγχους έγγραφα.

Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο προϊστάμενος κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου Στράτος Τσομπανέλλης , ήδη μετέβη κτηνίατρος από τη Μυτιλήνη στη Λήμνο, όπου θα παραμείνει μέχρι και αύριο, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νησιού. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λήμνο, υπήρξε η δέσμευση ότι θα τοποθετηθούν δύο στρατιωτικοί κτηνίατροι και θα ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία για να μπορούν να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και να υπογράφουν. Πράγματι οι στρατιωτικοί κτηνίατροι έφτασαν την επόμενη ημέρα από την επίσκεψη, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ακόμα η διαδικασία για να μπορούν να προσφέρουν έμπρακτα στην κτηνοτροφία του νησιού. Οι δυο στρατιωτικοί κτηνίατροι που βρίσκονται στο νησί τις επόμενες ημέρες θα αποχωρήσουν και θα αντικατασταθούν από άλλους συναδέλφους τους. Η λύση πάντως που θα έλυνε το πρόβλημα θα ήταν προκήρυξη θέσεων κτηνιάτρων απευθείας για το Νομό Λέσβου , καθώς παρά τις μικρές ενισχύσεις τα τελευταία χρόνια, η υποστελέχωση της υπηρεσίας είναι μεγάλη.

Όσον αφορά την ευλογιά των προβάτων ο κ. Τσομπανέλλης ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους του κλάδου της κτηνοτροφίας και συναφών επαγγελμάτων να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να παραμείνει χωρίς κρούσματα η περιοχή μας. Επιπλέον έχει διατυπωθεί στο Υπουργείο το αίτημα να μην επιβληθούν στην περιοχή μας μέτρα lockdown αν χρειαστεί τελικά να εφαρμοστούν λόγω της έξαρση της ζωονόσου στην υπόλοιπη Ελλάδα , χωρίς ακόμα να έχει απαντηθεί αυτό το αίτημα.

Πηγή: ertnews.gr