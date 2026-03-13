Ρεκόρ για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ το 2025

Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε νέα υψηλά επίπεδα το 2025, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ΕΕ ως ενός από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους εξαγωγείς τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ έφτασαν τα 238,4 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 1% σε σχέση με το 2024 (δηλαδή +2,8 δισ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως ο καφές και τα προϊόντα κακάο, ενώ σε ορισμένες άλλες κατηγορίες –όπως τα δημητριακά– οι εξαγωγές μειώθηκαν λόγω μικρότερων ποσοτήτων.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των διεθνών τιμών για προϊόντα όπως ο καφές και το κακάο.

Παρά τις αυξημένες εισαγωγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε σημαντικό πλεόνασμα στο αγροδιατροφικό εμπόριο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα και τη ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συνεχίζει να ενισχύεται, με τις εξαγωγές να παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τον τομέα να αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

