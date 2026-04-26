Στο επίκεντρο το γλοιοσπόριο σε εκδήλωση του Νηλέα στη Μεσσηνία

Οι μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς και ιδιαίτερα το γλοιοσπόριο βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ΑΕΣ-ΟΠ «ΝΗΛΕΑΣ», με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, στελεχών αρμόδιων υπηρεσιών, γεωπόνων και παραγωγών από όλη τη Μεσσηνία. Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το γλοιοσπόριο ήρθε για να μείνει, ενώ η φετινή χρονιά προδιαγράφεται ακόμη πιο προβληματική, αφού τις έντονες βροχοπτώσεις διαδέχθηκαν υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Δημήτρης Τσιτσιγιάννης, ένας εκ των βασικών εισηγητών, καθηγητής Φυτοπαθολογίας και διευθυντής του Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, δήλωσε:

«Πέρα από την ενημέρωση για το γλοιοσπόριο, αναφέρθηκα και σε αυτό που σήμερα ονομάζεται ψηφιακή φυτοπροστασία. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ημερίδες από εμάς και άλλες ερευνητικές ομάδες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, υπήρξε ένας εφησυχασμός με την υποχώρηση του φαινομένου, ο οποίος ανατράπηκε πέρσι, όταν οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την επανεμφάνισή του, προκαλώντας εκτεταμένες προσβολές στον ώριμο ελαιόκαρπο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα ήταν σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Από τις δειγματοληψίες που πραγματοποίησα, εκτιμώ ότι και φέτος το πρόβλημα θα είναι σημαντικό».

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων από τους παραγωγούς, επισημαίνοντας ότι σημαντικό πρόβλημα αποτελούν και οι εγκαταλελειμμένοι ελαιώνες ή εκείνοι που ανήκουν σε μη επαγγελματίες, όπου δεν εφαρμόζονται οι απαραίτητες καλλιεργητικές πρακτικές, συμβάλλοντας στη διασπορά του μύκητα.

Αναφερόμενος στις ενέργειες που απαιτούνται, σημείωσε:

«Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα φυτοπροστασίας από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και καθ’ όλη τη διάρκειά της. Ακόμη και μετά τη συγκομιδή, θα πρέπει να καταστρέφονται οι μολυσμένοι καρποί που έχουν πέσει στο έδαφος, καθώς αποτελούν εστίες νέων μολύνσεων. Υπάρχουν, πλέον, μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου, το κόστος των οποίων μπορεί να επιμεριστεί μέσω ομάδων παραγωγών. Σταδιακά θα πρέπει να ενσωματώσουμε τα σύγχρονα εργαλεία στη διαχείριση των καλλιεργειών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», Γιώργος Κόκκινος, δήλωσε:

«Από το 2016 το γλοιοσπόριο εμφανίζεται με διακυμάνσεις, προκαλώντας άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες ζημιές, όπως το 2021 και το 2025. Πλέον έχει εγκατασταθεί στους μεσσηνιακούς ελαιώνες, ενώ η περσινή ζημιά έφτασε έως και το 40%. Υπάρχει μεγάλη διασπορά μολυσμάτων και, δεδομένου ότι ήδη καταγράφονται προβλήματα στην ανθοφορία, εντείνουμε την ενημέρωση των παραγωγών. Βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση λύσεων, ώστε να περιοριστεί η έκταση των ζημιών».