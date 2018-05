Στις 24 και 25 Μάιου το 5ο Ελληνογερμανικό φόρουμ τροφίμων

16:10 – 16:20

Νίκος Κατσαρός, τ. Πρόεδρος ΕΦΕΤ, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας New York College «Η πρωτογενής παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδος ως παράγων υγείας και οικονομικής ανάπτυξης» Nikos Katsaros, eh. Prasident Hellenic Food Authority (EFET), wissenschaftlicher Mitarbeiter von NSCR «DEMOKRITOS», Direktor der Fakultat der menschlichen Ernahrung in New York College «Die Primarproduktion traditioneller Produkte in Zentralgriechenland als Gesundheitsfaktor und als Wachstumsmotor»