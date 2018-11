Στις 21 Νοεμβρίου το 20ο Συνέδριο Τηλεπικοινωνίων, Πληροφορικής & Media Infocom World

Tο InfoCom World (www.infocomworld.gr), το μεγαλύτερο συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής & Media στη ΝΑ Ευρώπη και το ετήσιο ραντεβού των στελεχών της ψηφιακής αγοράς, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας και θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό τον γενικό τίτλο «New Horizons: The Techonomy of Gigabit Era!»

Ζούμε στον αιώνα της τεχνολογίας! Οι αλλαγές είναι ραγδαίες και το μέλλον, που έρχεται με ταχύτητα πολλών Gigabits, φαντάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο.

Φέτος που συμπληρώνονται 25 χρόνια Κινητής Τηλεφωνίας στη χώρα μας, κλείνει ένας κύκλος και περνάμε στην επόμενη βαθμίδα Τηλεπικοινωνιακής εξέλιξης, όπου θα κυριαρχήσουν τεχνολογίες όπως: FTTH, 5G, VR, AR, AI, IoT κ.α. Σύντομα, όλες οι συσκευές θα είναι δικτυωμένες μεταξύ τους, η σύνδεση θα γίνεται σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και δυνατότητες και υπηρεσίες που σήμερα ανάγονται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, θα αποτελούν καθημερινότητα!

Ωστόσο, για να φθάσουμε μέχρι αυτό το σημείο, η αγορά των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής πέρασε από πολλές και διαφορετικές φάσεις. Στόχος του αναβαθμισμένου, επετειακού 20ου InfoCom World είναι να αναδείξει τις εξελίξεις που σημάδεψαν τα τελευταία 20 χρόνια την εγχώρια Τηλεπικοινωνιακή αγορά ξεκινώντας από το 1998 που διεξήχθη το 1ο InfoCom World με κεντρικό τίτλο «New Horizons». Είκοσι χρόνια μετά, ο κλάδος συνεχίζει να είναι από τους πιο δυναμικούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργώντας μάλιστα ως καταλύτης για όλες σχεδόν τις αγορές: βιομηχανία, τράπεζες, υγεία, ασφάλεια, εκπαίδευση, εστίαση, μεταφορές & logistics, retail κ.α.

Παράλληλα, το φετινό συνέδριο, φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο της νέας εποχής, να αναδείξει τις ευκαιρίες και να δώσει τον παλμό της επόμενης ημέρας, με τις παρεμβάσεις των στελεχών που πρεσβεύουν το μέλλον της αγοράς!

Οι ενότητες του φετινού συνεδρίου, έχουν ως εξής:

1 η Ενότητα : Techonomy: Vision, Value & Money!

2 η Ενότητα : The Digital Era: Special Weapons And Tactics (S.W.A.T.)

3η Ενότητα: Leader’s Summit – Revenue Generators: Dreamers and Believers

Ποιοι συμμετέχουν

Στο InfoCom World συμμετέχει σύμπασα η επιχειρηματική κοινότητα: Στελέχη Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής & Media, CEOs, CIOs και IT Directors, Operation Managers, Data Center & Cloud Experts, Network Engineers, IT Strategists & Solution Architects, Κατασκευαστές και Προμηθευτές Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Consumer Electronics. Στην πράξη το συνέδριο αφορά όλους τους κλάδους, δεδομένου ότι το ICT εμπλέκεται οριζόντια, έμμεσα ή άμεσα, σε όλες τις αγορές. Έτσι, μεταξύ άλλων απευθύνεται σε: System Integrators, Service Providers, Οικονομικούς Διευθυντές, Developers, IT Security Officers, IT Auditors, Μηχανικούς Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Data Analysts, Στελέχη Πωλήσεων, Διαφήμισης & Marketing, Στελέχη HR & PR, Νομικούς Συμβούλους κ.α.

Παράλληλες Δράσεις

Το παζλ της φετινής Ολομέλειας, συνθέτουν διακεκριμένοι ομιλητές, τόσο από την εγχώρια όσο και την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας, αλλά και Έλληνες που διαπρέπουν διεθνώς. Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρξει ποικιλία δράσεων, παράλληλες θεματικές ενότητες αλλά και εξειδικευμένα labs από διακεκριμένους εισηγητές, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Τέλος, στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ και να ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που θα τους βοηθήσουν να εξελίξουν όχι μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι εντελώς δωρεάν, ενώ παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στο ακόλουθο link: https://www.infocomworld.gr/20o-infocom-world-2018/forma-eggrafis/

